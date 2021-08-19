讀台大「這個科系」最不想說！　學生親曝：在校內都不想承認

▲大學指考選填志願倒數3天，相關討論引發學生熱議。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

末代指考近日放榜，考生們紛紛磨拳擦掌開始填選志願。不過，就有一名台大醫學系的網友PO文表示，自己出門在外很討厭被詢問是念什麼科系，納悶「上台大什麼科系會不想說？」貼文曝光後，引發許多學生討論。

有一名台灣大學醫學系的男網友昨（18日）在Dcard以「上台大什麼科系會不想說」為題表示，自己出門在外很討厭被問念什麼科系，尤其是剪頭髮的時候就很尷尬，都直接說自己是讀人類系，「然後姊姊就會開始問人類系是幹嘛的」，納悶詢問網友「上台大什麼科系會不想說？」

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▲有網友PO文表示，不會想對外介紹自己就讀台大醫學系，引發熱議。（圖／翻攝Dcard）

文章發出後引來許多學生討論，不少人現身認領「最不想對外介紹讀的科系」，「中文系也會被投以同情的異樣眼光（誤」、「明明就是政治系」、「電機系，長輩眼中不會修馬桶修冷氣不算電機系」、「外文系也不想說，一群北七開始把你當google翻譯」、「國企系」、「管理學院阿，不然勒」、「森林系笑而不語」、「生傳吧，完全不知道專業度在哪」、「台大校內，讀管院的都不想承認」。

不過，也有部分網友羨慕就讀台大醫學系的原PO，紛紛開玩笑表示，「如果原PO説台大醫學，大概整間店的阿姨會忙著幫你介紹對象」、「說出台大醫頓時變焦點」、「介紹自己醫學系後，剪頭髮應該都不用錢了」。

針對台大醫學系的討論，本站曾報導「360萬vs台大醫怎麼選最賺？ 網揭1關鍵贏太多：貸款也要讀」內文指出，日前有5名學生放棄「第一學府」台灣大學，選擇就讀亞洲大學並領取360萬元入學獎金。就有網友發文丟出討論，如果可以選擇，大家會想拿360萬元，還是就讀台大醫科，「大家怎麼選？」貼文曝光後，再度掀起一波討論潮。

不少網友都選擇就讀台大，認為「讀完台大醫，可以好幾個360萬元」、「當然台大，人脈重要啊」、「台大醫科，利用醫師地位跟人脈可以賺更多錢」、「秒選醫科，360萬元當醫師一下子就賺回來了，而且醫師的社經地位高太多」、「當然台大醫科，就學貸款也要讀」。