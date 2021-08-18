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接種率用「疫苗供給數」當分母遭轟造假　教育部澄清：是造冊人數

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部澄清，接種率是以第1及第2階段造冊人數總數為母數。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨立委林思銘怒批教育部接種率統計，以「疫苗供給數」做分母，完全不是實際造冊人數，分明是造假，教育部今（18日）下午澄清，是以第1及第2階段造冊人數總數為母數，不是以疫苗供給數為母數計算。

教育部說明，依據109學年度教育統計資料，高中以下學校及幼兒園編制內教職員工人數為29萬6,096人，因考量學校仍有許多非編制內人員，故透過各縣市政府教育局處及學校分為兩階段進行造冊，第1階段造冊已納入高中以下學校（含幼兒園）教職員工人數，加上第2階段納入學校非編制人員為主，進行造冊，其兩階段所造冊人數總計為37萬3,696人。因此，統計疫苗接種率是以造冊總人數為母數。

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教育部表示，「大考及全國性考試工作人員」核定配送數為1萬3,070人，考試工作人員逕至教育部指定之各縣市醫療機構(院所)進行疫苗接種。「幼兒園及課後照顧中心人員」核定配送數為7萬7,020人，指揮中心依各縣市指定之地點進行疫苗配送，並由各直轄市、縣市政府逕行安排施打時間及地點。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部指出，還沒打疫苗的教育人員，後續將配合指揮中心完成。（圖／記者湯興漢攝）

教育部強調，統計截至8月16日止，就第1階段及第2階段造冊名單中，已接種第一劑疫苗人數為32萬7,991人，疫苗接種率達87.77%，此係以第1及第2階段造冊人數總數為母數，非媒體報導所指以疫苗供給數為母數計算。

教育部指出，教育人員疫苗施打透過中央與各縣市政府協力合作，其高中以下學校及幼兒園疫苗接種率達87.77%，後續仍會就部分未完成施打的教育人員，配合指揮中心共同完成。

另外，教育部提到，為因應開學，已核定補助3億444萬5,500元，補助高中以下（含幼兒園）購置防疫物資及用品，包含用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。如學校採購用餐隔板及快篩試劑等有經費不足之情形，教育部會視需要擴增補助經費，以協助各校購置防疫物資。

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