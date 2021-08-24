　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班展開報復！　阿富汗籍美軍翻譯「親人遭判死刑」文件曝光

▲▼ 塔利班發布一段影片，組織成員身穿白袍、防彈背心，持槍走在南部扎布爾省首府卡拉特（Qalat）街道。（圖／路透）

▲ 塔利班戰士身穿白袍、防彈背心，持槍走在南部扎布爾省首府卡拉特街道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗逾一周，據傳已經開始清算曾幫助美國、北約軍隊的阿富汗人。《美國有線電視新聞網》（CNN）23日披露，塔利班指控一名阿富汗籍美軍翻譯的兄弟幫助美國，並為兄弟提供安全保障，宣判死刑。

CNN取得塔利班寄給該名男子的3封信件，第一封信寫道，「你被控幫助美國人，也被控向擔任翻譯的兄弟提供安全保障」，並命令他出席聽證會；第二封信是有關他未出席聽證會的通知；第三封則指出，由於他拒絕停止為入侵者工作，更忽略要求他出席聽證會的傳票，因「缺席有罪」，將被判處死刑。

上述信件皆以普什圖語寫成，蓋有的印章也與塔利班過去曝光的信件中一致，經CNN翻譯成英文，可見塔利班在第三封信中嚴厲表示，「這是法庭最終判決，你們無權反對。你自己選擇了這條路，你的死是必然的，這是天意。」

一名曾與男子兄弟共事的人員證實，他的兄弟確實是美軍翻譯。基於他們面臨的威脅與人身安全考量，CNN並未公開這對兄弟及其家屬具體身分。

CNN指出，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）上周才在記者會上承諾，「阿富汗沒有人會受到傷害，我們現在已經和20年前有很大的不同」，試圖展現有別於過往的溫和形象。但上述信件顯然與此矛盾，且這不過是該組織直接威脅曾與美國合作之阿富汗人及其家屬的其中一個例子，也正是阿富汗人擔心塔利班會重拾殘暴統治，倉皇逃離家鄉的原因。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／國1北上連環撞！「2轎車翻覆」回堵5公里
22歲正妹網紅直播一半慘死！　LIVE過程曝：淒厲慘叫→黑屏
比Delta致命！　超強大新病毒「Covid-22」明年恐現
打完高端「肚子餓到爆」！　醫揭原因
快訊／新北確診者參加「花蓮宗教活動」　匡列9人PCR出爐
東區18年「洋服の青山」關了！　60萬元招租

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風奧麥斯登陸南韓！「打雷閃電＋暴雨強風」...各地災情曝

CNN：台灣「堅持清零」將被孤立！　曝蔡英文帶頭打高端2大原因

比Delta更致命！　超強大新變異病毒「Covid-22」恐2022年現世

搭飛機時座位不能亂選！資深飛行員曝：選「這位」能保住小命

僅剩8天！美軍來不及期限內撤離阿富汗　塔利班「劃紅線」拒延長

阿富汗TikTok「淫穢網紅」嘲弄塔利班　慘遭私刑處決！最後身影曝

塔利班展開報復！　阿富汗籍美軍翻譯「親人遭判死刑」文件曝光

喀布爾機場爆槍戰7死！塔利班、外籍軍隊互開火　4難民喪命

女員工「1天上6次廁所」慘被開除！　怒告亞馬遜求償210萬元

接種2劑疫苗仍中鏢！　過來人親曝「重感冒狂吐」痛苦症狀樣樣來

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

颱風奧麥斯登陸南韓！「打雷閃電＋暴雨強風」...各地災情曝

CNN：台灣「堅持清零」將被孤立！　曝蔡英文帶頭打高端2大原因

比Delta更致命！　超強大新變異病毒「Covid-22」恐2022年現世

搭飛機時座位不能亂選！資深飛行員曝：選「這位」能保住小命

僅剩8天！美軍來不及期限內撤離阿富汗　塔利班「劃紅線」拒延長

阿富汗TikTok「淫穢網紅」嘲弄塔利班　慘遭私刑處決！最後身影曝

塔利班展開報復！　阿富汗籍美軍翻譯「親人遭判死刑」文件曝光

喀布爾機場爆槍戰7死！塔利班、外籍軍隊互開火　4難民喪命

女員工「1天上6次廁所」慘被開除！　怒告亞馬遜求償210萬元

接種2劑疫苗仍中鏢！　過來人親曝「重感冒狂吐」痛苦症狀樣樣來

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

台南公共運輸系統發展研討會成大登場　專屬捷運資訊網頁同步上線

網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入　財政部要看銀行明細

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

台中也有走私肉！　南屯、潭子查獲越南製月餅、肉鬆

「入伍新兵打疫苗」　蔡英文令國防部：比照國軍官士兵模式

Joy超甜舞台造型洩長腿纖腰！　狀態驚艷網：果然是戀愛的女人

久等了！「台東最美星空音樂會」最新7場次　聽音樂數星星超浪漫

5公分迷你啤酒罐帶著走！「海尼根0.0零酒精」變身3D悠遊卡了

台日這2團也是醫生歌手！「牙醫出身」晉升國民天團　韓夯劇也這樣演

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

國際熱門新聞

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

簡單數學題2.1萬網友戰翻　到底是4還是104！

承認或制裁塔利班　G7峰會將宣告一致立場

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

驚悚影片曝！　神父挑戰峭壁慘墜12公尺爆頭亡

台灣首枚民間自製火箭飛鼠一號 獲准南澳洲發射

美國全面批准輝瑞疫苗　FDA史上最快

塔利班反對延後撤軍期限　G7會商添變數

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

更多熱門

相關新聞

俄媒：喀布爾機場槍戰7死

俄媒：喀布爾機場槍戰7死

阿富汗喀布爾國際機場周邊23日爆發槍戰，依據俄羅斯衛星通訊社中文版24日消息，死亡人數升至7人，包括1名安全部隊工作人員、2名塔利班份子、4名試圖離開阿富汗的人。

承認或制裁塔利班　G7峰會將宣告一致立場

承認或制裁塔利班　G7峰會將宣告一致立場

星國移工宿舍爆疫情！　逾5000人急採檢

星國移工宿舍爆疫情！　逾5000人急採檢

美國：過去24小時從阿富汗撤離1萬6000人

美國：過去24小時從阿富汗撤離1萬6000人

塔利班反對延後撤軍期限　G7會商添變數

塔利班反對延後撤軍期限　G7會商添變數

關鍵字：

塔利班阿富汗

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億　投注站員工曝內幕

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　新北三峽一注獨得

激似隋棠！　新光吳家第三代長媳美照曝光

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面