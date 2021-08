塔利班展開報復！　阿富汗籍美軍翻譯「親人遭判死刑」文件曝光

▲ 塔利班戰士身穿白袍、防彈背心,持槍走在南部扎布爾省首府卡拉特街道。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗逾一周,據傳已經開始清算曾幫助美國、北約軍隊的阿富汗人。《美國有線電視新聞網》(CNN)23日披露,塔利班指控一名阿富汗籍美軍翻譯的兄弟幫助美國,並為兄弟提供安全保障,宣判死刑。

CNN取得塔利班寄給該名男子的3封信件,第一封信寫道,「你被控幫助美國人,也被控向擔任翻譯的兄弟提供安全保障」,並命令他出席聽證會;第二封信是有關他未出席聽證會的通知;第三封則指出,由於他拒絕停止為入侵者工作,更忽略要求他出席聽證會的傳票,因「缺席有罪」,將被判處死刑。

上述信件皆以普什圖語寫成,蓋有的印章也與塔利班過去曝光的信件中一致,經CNN翻譯成英文,可見塔利班在第三封信中嚴厲表示,「這是法庭最終判決,你們無權反對。你自己選擇了這條路,你的死是必然的,這是天意。」

