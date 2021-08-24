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阿富汗難民送韓國？美國坦承「有在想」　韓法務部擬延長簽證期限

▲▼塔利班淵部占領阿富汗首都喀布爾後，位於南韓首爾龍山區漢南洞的首爾中央清真寺的附近街道相當冷清。（圖／達志影像）

▲塔利班淵部占領阿富汗首都喀布爾後，位於南韓首爾龍山區漢南洞的首爾中央清真寺的附近街道相當冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

塔利班組織（神學士，Taliban）向美國下最後通牒，警告美軍在期限內撤離，否則不排除給予回應。美國國防部表示，其實光撤離佈署在阿富汗的6000名兵力就得耗上數日，且還包括數千名美國與盟國公民、為美國工作的阿富汗人。對於是否將阿富汗難民撤至駐韓美軍基地，美國國務院坦言，目前正與多國接洽中。

《華爾街日報》曾於當地時間21日指出，美國白宮考慮啟動因應「柏林空運」而於1952年建立的「民用後備機隊」制度，徵用5間航空公司、20架民航機協助美軍輸送況在美軍基地的難民；而美國國防部正擬定方案，將難民送往美國維吉尼亞州、印第安納州、加州軍事基地，而南韓、日本、德國、科索沃、巴林、義大利也入考慮方案中。

針對阿富汗難民有可能送往南韓，美國國務院發言人在接受《韓聯社》提問時坦承，目前美國正與有美軍基地的多個國家洽談中，「在這項史無前例的任務中，對於決定給予協助、或考慮伸出援手的盟友，我們表示感謝之意。我們目前無法對外分享非公開的外交談判或輸送計畫等細項。」

▲▼首爾中央清真寺前，一名身穿罩袍的伊斯蘭教婦女。（圖／達志影像）

▲首爾中央清真寺前，一名身穿罩袍的伊斯蘭教婦女。（圖／達志影像）

對於美國當局可能會向南韓提出要求，將部分阿富汗難民運送往駐韓美軍基地，南韓外交部長鄭義溶（정의용）23日出席國會外交統一委員會時坦承，目前仍停留在非常初步的討論階段，「目前還仍未進行任何協議，若要將難民送往駐韓美軍基地，則勢必得需獲得韓國政府允許。」

《韓聯社》指出，目前約有417名滯留在南韓當地的阿富汗人，其中有120人的簽證期限在今年以內到期。對此，南韓法務部長朴範界（박범계）今（24）日表示，當局考慮遵循今年3月緬甸政變時的模式，套用相同的審查標準，批准留在南韓國內的阿富汗人特別滯留許可。

據悉，塔利班文化委員會（Cultural Commission）所屬幹部巴爾基（Abdul Kahar Balkey）於23日透過文字訊息接受《韓聯社》訪問時表示，盼能從包括南韓在內等全世界各國獲得阿富汗政府的合法代表地位，並且與南韓政府與企業攜手合作，挖掘阿富汗境內的鋰、銅、稀土類等豐富礦物資源，在南韓成為全球電子製造業先驅國地位的道路上，取得雙贏。

►阿富汗難民無處逃！美國擬仿「柏林空運」徵20架機 送難民去日韓

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