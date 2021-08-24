阿富汗恐怖現況曝！塔利班「槍抵後頸」痛毆平民　街上聽歌也不行

▲ 塔利班戰士在喀布爾機場外持槍驅趕民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗，20年前殘暴統治的黑歷史令民眾人心惶惶。一名年輕男子日前一面以手機播放音樂，一面走在商店街上，沒想到塔利班戰士以他違反伊斯蘭律法為由，持槍桿猛打加以懲罰，影片盡顯首都喀布爾恐怖氛圍。

根據英國《都市報》（Metro）取得的11秒影片，該名男子22日走在一條商店街上，而二名手持步槍的塔利班戰士跟在他身後，其中一人以槍口抵住男子背部猛推一把，接著又將步槍舉高，以槍口狠刺他的後頸。男子一度憤而轉身，與塔利班爭辯，所幸另一名戰士攔住激動舉槍的夥伴，並放走這名男子，全程被路人以手機拍下。

這段畫面由一名來自阿富汗的英國公民提供，他說明，「這名男子只是用手機播放音樂就被打。塔利班帶來許多苛刻的限制，舉例來說，如果你把鬍子剃掉，也可能被折磨、虐待。英國和美國軍隊還在機場時，他們沒有推行很多規定，但當外國軍隊離開，他們會限制每一個人。我真的很擔心還在阿富汗的家人。」

他提供的另一段影片中，19日阿富汗獨立日當天，一群塔利班戰士坐在卡車後方，看見一名騎著自行車的民眾背上和頭上都有阿富汗國旗，一名持槍的塔利班成員隨即跳車，上前奪走他身上的旗幟，下秒更猛甩一記耳光。

塔利班17日在記者會上展現有別於過往的溫和態度，宣稱未對反對者採取報復。但阿富汗民眾向《都市報》表示，他們害怕被新的統治者殺害，並透露塔利班成員是如何挨家挨戶搜查，為的就是清算與前朝有關的人士。

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