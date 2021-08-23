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玉山7大步道依攀登難度分6級　玉管處籲循序漸進勿越級挑戰

▲玉山國家公園7大步道依攀登難度可分6級。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園7大步道依攀登難度可分6級。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

全國疫情警戒自8月24日起仍維持第二級至9月7日，玉山國家公園管理處表示雖然山屋仍未開放，但近2週來在單日往返或住宿營地方面未傳失序狀況，國內疫情也漸趨穩定，因此呼籲想重返山林的民眾要熟讀並落實「登山健行活動防疫自主檢核表」內容，持續精進修習登山技能與知識，並挑選適合自己能力的步道等級，逐步恢復山林活動。

玉管處指出，國家公園步道系統分級由內政部營建署邀集登山界共同研商後訂出，將3座高山型國家公園之步道依其難度劃分為0至6級，已在8月11日公布：

0級適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車使用；1至2級為1日內可完成，且設施良好步道；3至5級以上則屬較偏遠之山區，建議民眾應具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力；第6級則為積雪（冰）之第3至5級之步道或非屬既定路線，民眾欲前往時至少需具備雪地行進或相關技術攀登能力。

▲玉山延續防疫措施，實施步道分級。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉山延續防疫措施，實施步道分級。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山延續防疫措施，實施步道分級。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，此次配合步道分級統一參照國家公園步道系統分級整合方案標準,將原本7大步道系統內所含括之各分線步道，依照各別步道難度之不同，採0至6數字用以代表該區段步道之難度等級特性，呼籲大家循序漸進，挑選適合自己與同伴的路線來規劃行程；有關步道分級後適合對象及相應技能，可以參閱玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsG）。
 

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