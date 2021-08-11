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玉山連燒12天！他用「台灣黑熊」名義狂PO募款訊息　無罪關鍵曝

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，據此調查約談PO文者到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓民眾5月間因玉山發生森林大火，在臉書社團PO文表示募捐。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

玉山八關杜鵑營地5月發生森林大火，連燒12天，沒想到陳姓民眾公然於臉書17個社團PO文「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員等等」募款訊息，玉管處緊急發聲明澄清無對外募捐。警方認陳男散布假訊息，依違反社維法送辦。出庭時，陳男表示「我只是出好意」，法官採信他的說詞，裁定不罰。

陳男（55歲）今年5月22日在臉書上共17個社團發佈：「台灣黑熊，盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的救災玉山辛苦人員，希望大家共襄盛舉！這不是救災捐款，這只是感謝救災人員辛勞的為我們保護美好的山林！黑雄沒那麼偉大只盼各山友盡點心意，捐款可上玉管處查詢。」

對此，遭玉管處認為有違法募款的問題，警方認定陳姓民眾私下募款涉嫌違反社維法，保七總隊報請檢察官指揮後，會同新北市蘆洲警分局共組專案小組調查。

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，據此調查約談PO文者到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊獲檢舉有民眾趁玉山大火張貼募款訊息，約談陳姓民眾到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

全案經警方調閱分析相關資料，鎖定涉案人身份，警方發文傳訊陳姓男子（55歲）到案，陳嫌坦承22日當天在家裡以手機連結臉書社團張貼該則不實募款訊息，坦承是自己異想天開配合時事新聞募款，警方訊後將陳男依違反社維法移請新北市蘆洲警分局裁罰。

陳男出庭向法官稱，我只是想說打火弟兄很辛苦，想表達心意，在發文前有透過電子郵件向玉管處詢問捐款帳戶，但沒得到回覆，看山友是否願意共襄盛舉感謝救火弟兄，共PO在臉書的17個登山社團。但玉管處無回覆他，他才想說請各山友如果有意願捐款就向玉管處詢問捐款帳號。他強調，從頭到尾並沒有說要經過他或他有提供任何帳號更表示只是出自好意。

士林地院簡易庭法官認，陳男僅是在社團向有意捐款成員可自行向玉管處查詢捐款事宜，以慰勞救火人員，認他的言論不足以造成畏懼與恐慌影響公共安寧，對此裁定不罰。5日內可抗告。

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