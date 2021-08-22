登山客目擊「小台灣黑熊」出沒　玉山國家公園3點緊急呼籲

▲小黑熊出沒，玉管處呼籲民眾，進入國家公園結伴而行。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園）

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾22日下午開車行經台21線（新中橫公路）東埔山登山口附近時，目擊有一隻台灣黑熊正在橫越馬路，緊急拍照並通報玉山國家公園。玉山國家公園22日晚間表示，由於新冠疫情影響，園區內遊客減少，讓動物開始自由在園區活動，呼籲民眾進入國家公園要結伴而行，若有開車請務必降低車速。

針對民眾在台21線目擊台灣黑熊出沒，玉山國家公園22日在臉書表示，近期因為疫情影響，遊客人數減少，動物都自由自在出沒在園區活動，本案是由本處前解說員到訪塔塔加健行時，在新中橫公路發現小黑熊出沒在公路，民眾到訪玉山園區，也可能在步道或公路上遇到熊或其他野生動物，呼籲大家在行經台21線公路時，請務必降低車速，以維護動物與您的安全。

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根據過往玉山國家公園園區進行的台灣黑熊無線電追蹤研究結果顯示，黑熊移動範圍超過上百平方公里，玉山國家公園為全台灣黑熊族群分布數量最多的熱點區域，且因黑熊為森林性動物，生性害羞通常不會出現在人為干擾的環境中，但嗅覺靈敏的牠們，對於食物、或垃圾，無密封散發出來的味道，經常會吸引牠們逗留及覓食。

玉山國家公園管理處呼籲大家：

1.來園區請結伴而行、並攜帶鈴鐺或發出噪音、聲響，以防止黑熊靠近

2.不帶狗一起登山；因為若是帶去的狗，吠熊或是繞著熊追，最後當熊感到厭煩而反追狗而與狗一起回到主人身邊時，熊就極有可能轉變攻擊對象為人。

3.在黃昏天黑之前即離開步道，且未食用完畢的食物、垃圾、廚餘妥善處理、密封帶下山，或放置到塔塔加設置的友善垃圾桶中，儘量避免讓動物將食物與人類產生連結，黑熊或其他野生動物都可能透過學習而獲取經驗，甚至在未來釀成人與野生動物衝突之事件。

玉管處最後說，民眾登山時若有發現黑熊蹤跡，希望能幫忙拍照並通知玉山國家公園管理處，以利保育及後續資料收集工作。

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