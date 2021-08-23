蔡英文打完高端後11小時　總統府：身體狀況良好

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文23日上午7時30分在台大醫學院體育館接種高端疫苗。不過，高端疫苗開打首日，不少人發生暈針狀況，蔡英文的身體狀況也備受關注。對此，蔡英文打完高端11小時後，總統府發言人張惇涵表示，總統健康良好，請大家放心。

蔡英文日前完成高端疫苗預約登記，23日上午7時30分抵達台大醫學院體育館，依相關流程報到，量測體溫、問診、接種疫苗，全程僅在10分鐘內完成接種，並向在場媒體秀出她的小黃卡，後續蔡英文於上午9時30分也在臉書表示，精神很好，要繼續一天的工作。

蔡英文打完高端疫苗11小時後，張惇涵於傍晚6時許透過臉書表示，總統健康良好，請大家放心，且剛剛他們才結束一場會議，總統每天都有密集的會議或行程，今天也不例外，一早打完疫苗後，總統回到官邸，與東京奧運的選手進行第三梯次的視訊對談。

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，針對蔡英文缺席823金門戰役紀念活動，張惇涵說明，基於避免跨島移動的防疫考量，總統今年並未像前兩年，安排前往金門的行程，但總統今天下午也先後前往肩負國防自主重要任務的「軍備局生產製造中心」，以及國土防衛第一線 的「防空暨飛彈指揮部」相關營區視查，感謝國軍弟兄姊妹捍衛國土家園的辛勞。

張惇涵強調，823精神應該是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神，而這個精神傳承到這個世代，是要堅定展現自我防衛的決心，讓台灣更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在更具有意義。