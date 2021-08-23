蔡英文823打高端挨批錯誤示範　莊瑞雄嗆郝龍斌：亂噴口水才是

▲總統蔡英文施打高端疫苗，注射前手比OK。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

今天是823金門戰役63周年，總統蔡英文基於避免跨島移動，留在本島視察國軍防空單位，缺席紀念活動，並於上午在台大醫學院體育館接種高端疫苗，此舉遭國民黨前副主席郝龍斌批評，蔡英文選在今天打高端疫苗是錯誤示範。對此，民進黨立委莊瑞雄批評，郝龍斌亂噴口水才是錯誤示範。

軍系各社團23日在823砲戰公園舉辦紀念活動，郝龍斌以砲戰家屬身分擔任主祭官。對於蔡英文接種高端疫苗，郝龍斌表示，蔡英文在823這天沒辦任何紀念活動，甚至沒正確詮釋823砲戰的歷史地位，這是一個錯誤，且蔡英文選在今天打高端疫苗，是非常錯誤的示範。

對此，莊瑞雄23日晚間在臉書表示，今天是國產高端疫苗開始施打的日子，全國許多年輕人都踴躍預約施打，蔡英文更是早上七點半就接種完畢，但郝龍斌卻說蔡英文「打疫苗，卻沒有紀念八二三砲戰」是錯誤示範，真是莫名奇妙，因為防疫緣故，許多大型活動都暫停舉辦，而儘快增加疫苗覆蓋率，亦為當務之急，蔡英文帶頭接種國產疫苗，鼓勵國人積極打疫苗很合理。

莊瑞雄批評，反倒是郝龍斌，聲量平平，一直想找議題曝光，但都是反效果居多，像前幾天的台北高等行政法院針對郝龍斌等人的國產疫苗訴訟，認為兩人非利害關係人，不符合聲請要件，裁定駁回，「我都幫他覺得難堪」，郝龍斌若需外界的關注，何不在疫情期間協助宣傳提升疫苗涵蓋率，讓台灣盡快恢復正常生活？「亂噴口水無助防疫！認真做事才能守護台灣！」