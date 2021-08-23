護理師「高舉疫苗照」網狂歪樓！醫師曝蔡英文感人1舉動

▲蔡英文打高端「這一幕」掀熱議，醫師點出背後的暖心舉動。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

記者閔文昱／綜合報導

國產高端疫苗23日開打，總統蔡英文上午7時30分也到台大醫院帶頭施打。其中，一名護理師高舉著全新高端的一幕掀起熱議，不少網友笑稱，是在「當兵抽籤嗎？」不過醫師作家蔡依橙認為，他最喜歡這張照片，因為照片「讓基層真正施打的專業人士站在舞台前，總統低調欣賞鼓勵。」

醫師作家蔡依橙23日在臉書表示，在幾張總統公布的照片中，他最喜歡這張「護理師高舉疫苗」的畫面，「讓基層真正施打的專業人士站在舞台前，總統低調欣賞鼓勵。」

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▲總統蔡英文23日施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

蔡依橙稱讚總統，「過去5年，對體育的支持如此，對防疫的支持如此，對國防的支持如此，對外交的支持如此；台灣，逐漸成為全台灣人的台灣，而不是中國國民黨戒嚴殖民的台灣。很幸運的，我投了三次票給這位總統。第一次沒有成功，沒關係，我們繼續努力。第二次、第三次，我們一起打造了一個更好更安全的家園。」

文章一出，4小時就吸引近9千人按讚，許多網友也紛紛留言，「即便總統之尊，也應服膺專業，很良好的示範」、「這張光影也頗微妙，像是黑暗之中迎來黎明，台灣走向光明」、「最欣賞蔡總統的從一而終」、「向所有第一線的醫護人員致敬。謝謝他們」、「把光環給基層的專業人士」。

總統蔡英文23日赴台大醫學院體育館進行接種，其中「護理師高舉疫苗」的畫面，引起爆量討論，大家紛紛表示，「這位護理師幫總統打疫苗，她一定比中樂透還高興，這張照片可以當她的傳家之寶」，也有不少網友歪樓直呼，「抽到海軍陸戰隊」、「金馬獎的概念嗎XD」、「新兵ooo，手中無籤，在此抽籤」。

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