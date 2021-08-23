少女遭摀嘴性侵隔1年提告　男網友二審無罪...更一審逆轉判3年4月

▲陳姓男子透過交友軟體認識少女芳芳，2人相約見面後，陳男竟利用身材優勢對方芳性侵得逞。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

少女芳芳（化名）2017年因交友軟體認識陳姓男子，2人相約見面，誰知陳男竟利用身材優勢，摀住芳芳的嘴巴，對其性侵得逞，事後，芳芳情緒低落而有輕生念頭，直到友人開導後才在1年後報案處理。一審，苗栗地院判陳男有期徒刑3年4月，陳男不服再提上訴；二審竟逆轉，認為陳男罪證不足，判其無罪，檢察官不服再提上訴；最高法院發回更審後，台中高分院審理後，駁回陳男上訴，維持一審判決。

2017年7月少女芳芳透過交友軟體認識陳姓男子，兩人相約見面後，陳男竟利用自己的身材優勢，以手摀住芳芳的嘴，不顧芳芳的拒絕抵抗，對其性侵得逞。事發後，芳芳覺得自己未聽從家人平時教導勿跟網友外出而感到自責，選擇隱忍，期間又遭逢同學誣陷其偷竊，卻進而罹患創商壓力症候群，導致其情緒低落而有輕生念頭，最後在友人的陪伴下，相隔1年後報警提告。

一審，苗栗地院依強制性交罪，判其有期徒刑3年4月。陳男不服再提上訴；二審，陳男坦承確實有和芳芳發生關係，但否認性侵，強調2人為合意性交。陳男向法官辯稱，當天是因為芳芳心情不好，主動約他在凌晨見面，2人見面後芳芳也相當主動和他調情，更主動觸碰他的生殖器，讓他認為是種「性暗示」，因此問芳芳「要不要回我家」，並進一步發生關係。

二審法官審理後，認為芳芳雖罹患創傷壓力症候群，但因與案發已相隔1年，難認其創傷是否與陳男相關，認為陳男罪證不足，上演逆轉，改判陳男無罪。檢察官不服，再提上訴。最高法院審理後，認為台中高分院對於陳男不利之證據，均應一併加以注意，以客觀經驗與論理法則，定其取捨而判斷，將原判決撤銷，發回台中高分院。

台中高分院日前審理後認為，芳芳自2017年放暑假前夕，被同學誣陷有偷竊行為，在暑假期間因和陳男見面而慘遭性侵，因自責而不敢向任何人透露其被性侵，甚至因此罹患創傷症候群，其學校班導與輔導老師均有注意到芳芳的異常。法官認為從時間序，並無太大衝突。

法官徵詢醫師意見後指出，芳芳罹患創傷後壓力症候群，主因為受性侵害所導致，加上曾在學校受到同儕霸凌而讓病情加劇，不採信陳男證詞，駁回陳男上訴，維持原判，全案仍可上訴。

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