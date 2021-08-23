「要命小方」妻子身影曝！拒酒測尿遁　兒推她坐輪椅離開急診室

記者白珈陽／台中報導

台中角頭「要命小方」的妻子林女22日晚間8時許駕駛白色賓士行經北屯區崇德路、崇德八路時，不明原因自撞路邊轎車後翻覆，警方到場後她自述有頭暈情形拒絕酒測，但接受到院後抽血檢驗，未料至中國醫後卻再次拒測，並在同晚11時許尿遁落跑，坐上輪椅由其兒子推送，光明正大從急診室步出，消失在往五權路方向的人行道上。

▲林女坐上輪椅由兒子推送，步出中國醫的急診室。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，44歲的林女坐在輪椅上，由身穿白色上衣的兒子推送，緩緩步出中國醫藥大學附設醫院的急診室，最後走向往五權路方向的人行道上，消失於人群中，過程約35秒。

▲▼林女及兒子最後往五權路方向前進。（圖／民眾提供）

台中第五警分局表示，22日晚間8時15分崇德路三段10號前，林女開車不慎撞到停放路旁停車格的3輛自小客後翻覆，警方到場時，林女表示頭昏身體不適無法酒測，在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，當時林女在其兒子的陪同下坐上救護車，至中國醫藥大學附設醫院就診，林女也願意至醫院後配合醫院抽血檢測。

救護車同晚8時30分到院後，員警也於9時05分到達醫院，並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女又稱無法實施酒測，員警遂將抽血委託書給醫院，且由於正處防疫期間，院方告知員警無法一起在診間等候，請員警在3小時過後返回醫院領取委託書。但在同晚11時員警再返回醫院欲取委託書時，醫護人員說林女因要上廁所，所以還沒抽血，並由她的兒子推輪椅前去，未料就此再也沒回到急診室的留觀區。

第五警分局表示，員警同晚11時30分至林女住處查訪，但無人回應。由於本案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上處防疫期間，所以員警無法在診間全程陪同；為釐清相關案情，本分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。

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