女一人分飾兩角誆「有管道進美國學校」　3家長遭騙194萬

▲台中馬禮遜美國學校。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

李姓女子得知劉姓餐廳老闆希望愛子能就讀台中馬禮遜美國學校，竟1人飾2角，謊稱認識台北校區董事長特助、學校有名額、需捐款並給佣金，接連騙到劉男等3人，共詐得194萬多元。台中地院審結依詐欺、偽造文書罪判她2年徒刑。全案可上訴。

判決書指出，39歲李姓女子有詐欺前科，2019年10月某日到公益路上劉姓男子經營的義法異國料理餐廳用餐。她以「Tiffany」名字跟劉老闆聊天，發現對方希望愛子可以進入台中馬禮遜美國學校就讀，就謊稱自己的丈夫是該校家長委員，她張姓表姊「Luby」認識該校台北校區董事長特助，可以協助就讀。劉男也透過李女與張女加LINE好友，但其實是李女一人分飾兩角。

Luby透過LINE跟劉男說，台中校區一對4年級雙胞胎學生剛好要轉學，學校會釋出名額，可透過董事長特助保留給劉男兒子。除學費28萬4千元，另需捐7千美元給學校，並支付她跟董事長特助15萬元佣金。

劉男信以為真，同月28日，李女變裝假扮Luby前往劉的餐廳，共收64萬4500元，李女也拿出變造的馬禮遜學校學費收據及捐款收據給劉。2天後，李女再掰稱馬禮遜學校還有4年級名額，劉男告知友人王姓女子這好消息，王女為求兒子也能入校，依指示交付64萬4500元。

李女隔月再跟劉男說，學校5年級還有名額，劉再跟經商的王姓男子分享，王男也交付學費29萬5900元、捐款21萬4550元、佣金15萬元給李女。結果，劉男等3人跟李女相約前往台中馬禮遜學校要討論入學事情，李女竟未出現，才知道竟是騙局。

李女雖認罪，卻向法官說她並非1人犯案，Luby另有其人。但法官認為，李女在警詢時就已承認，Tiffany與Luby都是她，她確實有收錢但沒有避不見面。合議庭認為事證明確，依詐欺、偽造文書罪判李女2年徒刑，沒入犯罪所得194萬餘元。

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