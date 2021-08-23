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台南綠營人士打高端疫苗　陳亭妃：對國產疫苗有信心！

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高端疫苗23日開打首日，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃說，她和總統蔡英文一樣都堅持把手臂留給國產疫苗，而且都在高端第一天開打的時候，一南一北接種，希望能讓民眾對自己國家生產的疫苗有信心，因為國產疫苗代表的就是國力延伸。而且我們要堅定相信政府一定會幫我們嚴格把關，在安全、有效的基本原則下，效價又比AZ還高、又可以最早完成完整的保護力，絕對不能聽信想要打擊國產疫苗有心人士的謠言。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良說，台灣一定要有自己的疫苗，才不會在疫苗市場上受制於人，現在既然已經可以接種，身為台南市議長，他當然第一時間來施打，希望有示範作用，還沒接種的台南市民也可以支持高端。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍說，今天來施打的立委、議員都是唯一登記高端疫苗，疫苗是戰略物資，有自己的疫苗，讓台灣在這波疫情當中，有自己的力量，更團結同心。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡旺詮表示，台灣的疫苗覆蓋率持續向上，在高端疫苗開始接種後，可望再拉升整體的覆蓋率，讓台灣持續邁向群體免疫。周麗津指出，這次高端疫苗已經開放到20歲以上的民眾預約接種，聽到許多年輕朋友也很踴躍預約，大家一起用手臂挺國力延伸。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，一早就到台南郭綜合醫院，接種高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃等人也準備了「支持國產疫苗，支持國力延伸」的紋身貼紙，貼印在手臂上，現在也分送給接種高端疫苗的民眾，讓大家打完疫苗後，可以貼在手臂上。

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