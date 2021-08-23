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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁不認「偷質詢資料」　當事議員氣炸：10分鐘就被拿到

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁近日被爆，事前就已拿到議員在議會質詢時的完整質詢稿，但被問及此事回應「不是考試，沒洩題問題」。事件當事人高雄市議員黃紹庭出面怒批，是不是偷，在於當事人有沒有主動提供給市府，他本人沒有主動把這份質詢稿提供給市府、議會，當天放資料後，10分鐘內陳市長手上就有了，不要模糊焦點、避重就輕。

▲▼高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員黃紹庭怒揭質詢內容被高市府團隊偷走。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁表示，議會質詢不是考試，沒有洩題的問題。（圖／高雄市政府提供）

黃紹庭今出面還原「質詢稿遭偷竊」事件經過，他說，8/20總質詢資料整份共有30張，但那天他11點質詢完後，就有人私下跑來告訴他，質詢時陳其邁市長手上就拿著他那份質詢稿在閱讀，他才知道，原來陳市長那天從頭到尾就知道他要問什麼，手上也有他的完整質詢稿，真的相當驚訝、震驚，甚至心中感受很不好。

▲▼高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱攝）

▲黃紹庭出示他當天被不明偷竊的質詢稿。（圖／記者賴文萱攝）

黃紹庭強調，他這份質詢稿沒有主動提供給任何人，資料是在質詢前5分鐘才放到議會播放室保密區的電腦裡，據他了解，資料放進去之後沒多久，10分鐘內陳市長手上就有拿到這份完整質詢稿，這也讓他納悶為什麼市長能夠拿到？

黃紹庭說，他事後就有跑到議會播放室保密區取得相關證據，目前議會也正在調查，他不方便在這邊揭露當時所看到的情形，等議會調查之後，會有進一步動作。

▲▼高雄市政府秘書長楊明州 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市政府秘書長楊明州 。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁上午被問及此事回應「這不是考試，沒洩題問題」，市府秘書長楊明州更解釋，數十年來議會聯絡人跟議會及議員，在質詢期間互動模式都是這樣子，如果定義為偷考題作弊，嚴重了一點。黃紹庭氣憤說，議員有沒有主動提供給市政府他的質詢大綱或內容，是每個議員的考慮，但他本人並沒有主動提供給高雄市政府，要求陳其邁必須調查清楚，必須要有真相，才能讓大家能夠信服。

黃紹庭重申，這是一個民主制度，議會監督市府，議會也代表民意跟行政單位質詢，這部分希望陳市長能夠好好調查，取得資料的市府，也應該要調查清楚，把真相還原。

針對議員總質詢資料外洩案，高雄市議會則指出，經內部調查並未發現議會有相關疏失，市府應說明如何在未經議員同意而取得有關資料，以示對議員問政的尊重。

議會說明，議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的二部電腦，與其他行政網路進行分離，並無外洩可能，除非是以未經許可之手段取得。

議長曾麗燕表示，在尊重議員問政及保障議員權益下，請市府調查事情原委，並說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。

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