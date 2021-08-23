指「蔡正元特務出身」挨告被起訴　時事評論員管仁健無罪

▲蔡正元(左)不滿時事評論員管仁健(右)去年於網路媒體寫作，內文指他是「特務出身」憤而提告 。（合成圖／翻攝自Facebook／蔡正元、管仁健）

記者黃宥寧／台北報導

時事評論員管仁健去年6年在網路媒體《新頭殼》寫作，內文提及蔡正元是「特務出身」、「與馬英九這種職業學生師出同門」。蔡正元事後具狀控告，士林地檢署2月偵結，認「特務」一詞具有貶抑之意，依誹謗罪提起公訴。蔡正元更在臉書發文怒批，管仁健自稱是「文史工作者」卻連基本查證工夫都不做。士林地方法院23日審結，判管仁健無罪。

去年6月6日高雄市長韓國瑜遭罷免通過後，高雄市議會議長許崑源於同日晚間墜樓身亡。蔡正元同日晚間也在臉書發文哀悼「許崑源殉國殉黨...用最深沉的大悲無語，表達最壯烈殉國殉黨！」。

時事評論作家管仁健同年月12日在網路媒體《新頭殼》撰寫標題「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」內文中指「但特務出身的蔡正元，不知為何又槓上施明德的妻子陳嘉君？還把許崑源哥哥許昆龍吹捧為『美麗島事件的先賢』，並且要陳嘉君去請教艾琳達」。

▼蔡正元在臉書發文提疑問「管仁健是不是也是『特務出身』」。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

蔡正元火速在隔日臉書發文，「具狀控告外省人管仁健，和新頭殼先驅媒體公司，控告罪名：刑事加重毀謗罪、民事妨礙名譽；控告事由：1、誣指蔡正元影射許崑龍是抓耙子2、誣指蔡正元是特務出身」。蔡提告後，管仁健2月遭檢方起訴。

士林地院審理後，今(23日)判管仁健無罪，無罪判決理由尚待公布。

蔡正元今年5月在臉書發文反問，管仁健在庭上辯稱，「身邊」有人是特務，就算是「特務出身」，那麼依管仁健的「推理」，來看看管仁健是不是「特務出身」？蔡內文表示，據網路資料顯示管仁健的父親叫管恩然，管恩然隨國民黨軍隊來台，擔任澎防部司令李振清的副官李振清就是白色恐怖的發動者，作爲李振清副官的管恩然，依據管仁健的說法，算不算「特務」？最後並指出，管仁健的「推理」管仁健有了「特務DNA」，管仁健就不只是「特務出身」了。

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