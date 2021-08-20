指小開前夫媽寶挨告獲2連勝　黃宥嘉大賀：恭喜前夫被法院認證

▲眼科醫師黃宥嘉先前光嫁入豪門，卻因婆媳問題和前夫陳文彥多次對簿公堂。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



記者吳銘峯、林冠吟／綜合報導

眼科醫師黃宥嘉多年前嫁給小開陳文彥，當起豪門媳婦，不過這段婚姻卻早早收場，還鬧出「尿布砸臉」事件。事後，黃宥嘉多次在節目上指陳文彥是「媽寶」，讓陳相當不滿，怒提妨害名譽，但北檢調查後不起訴處分；陳聲請再議被高檢署駁回確定，讓黃宥嘉開心在臉書上發文「恭喜前夫漂白不成，反被法院認證！」

眼科醫師黃宥嘉多年前和小開陳文彥結識，2人選擇步入禮堂，當起豪門媳婦，沒想到卻因為婆媳等問題，讓這段婚姻迅速告終，2人在2017年協議離婚，互控多起官司。而黃宥嘉事後也曾在節目上大談前夫是「媽寶」，讓陳文彥相當不滿，怒提妨害名譽，卻被北檢不起訴處分，陳不服向高檢處聲請再議，被高檢署駁回確定。

黃宥嘉在得知高檢署駁回確定後，開心的臉書上發文向律師道謝，感謝律師祝她取得二連勝，更「祝賀」前夫陳文彥，「恭喜前夫漂白不成，反被法院認證！」、「遠遠超越台灣其他媽寶」。

▲黃宥嘉在臉書恭喜前夫是被法院認證的媽寶。（圖／翻攝自當事人臉書）



黃宥嘉反諷陳文彥表示，「做媽寶不要不甘願，要學蘇律師引引以為傲，要每天聽周杰倫『聽媽媽的話』，媽媽會教你如何正確漂白！」，還在文末寫下「我是台灣史上第一個被砸尿布說出來還被告的人吧」、「確定我與前夫陳文彥名留尿布史啦！」，並自稱自己是被前夫丟尿布、家暴、對媽寶很有研究的黃醫師敬上。

黃宥嘉隨後還再發一篇文指出，「印象中只有講一次媽寶啦，就被告了」，難掩其勝訴的喜悅。

▲黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽，在律師馬在勤陪同下到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）



至於這次陳文彥提告部分，為黃宥嘉2020年在節目《今天大小事》中，直指陳文彥是「媽寶」、「我前夫就拿著一個包著有著有嬰兒的尿尿還是大便的尿布，她就用過的撿起來，把它丟到我的臉上。」同時也怒控陳文彥在其安胎期間，每個月只拿到2萬元，喊「原來我只值2萬塊錢」。讓陳文彥相當不悅，怒提告公然侮辱、妨害名譽。

台北地檢署偵辦後，認為黃女因陳男處理婆媳糾紛的方式，係依照個人價值判斷，主觀評論陳男是「媽寶」，也不算是與事實毫無關係的抽象謾罵，縱使讓陳男感到不快，也沒逾越「合理評論原則」的範疇；加上黃女在節目中說要求她不要去醫院上班，願意月付2萬元的人是婆婆，這段談話並沒有提到陳男。故此，北檢做出不起訴處分。

▲黃宥嘉前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）



陳文彥不滿，向高等檢察署提出再議，但高檢署認為全案調查已臻完備，北檢不起訴處分無不合理之處，故駁回陳文彥的再議。對於官司二連勝，黃宥嘉對媒體表示：「今天的我比當年考上醫學系還高興！前夫做那樣的事不檢討無所謂，在網路上抹黑我，我因為要工作、要照顧小孩也懶得理，也無力，但他想去法院自證清白，現在反被法院認證了！」