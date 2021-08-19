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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳子毅／遭網路公審可以請求損害賠償嗎

▲網路霸凌，網路，鍵盤，鍵盤殺人。（圖／視覺中國CFP）

▲若只是客觀用影片呈現兩人爭執過程，即使被網路公審者遭到不好評價，但事件本身客觀呈現的模樣並沒有不當侵害對方名譽權。（圖／視覺中國）

隨著科技演進，網路公審對於被公審者的影響與日俱增，從過去的PTT文字爆卦，到現在影片流傳，網路公審內容流傳迅速又廣泛，有時甚至演變為網路霸凌。

除了影響層面廣泛外，網路公審的另一特點就在於難以抹滅，即使過了好一段時間，網路仍保有記憶。至於網路公審內容後續如何發展，當熱度過後，大眾不再關注，即使被公審者有意澄清，通常也無法辦到。但問題來了，如果不涉及妨害名譽等情形，對於單純呈現事實的網路公審，被公審者是否可向最初散布內容的人請求損害賠償？

怎麼請求損害賠償

在《民法》中，請求損害賠償的基礎規定，首推《民法》第184條第1項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」其中的「權利」，就是指法律保障的利益。

注意喔，只有法律保障的利益，才可以請求損害賠償。這是因為社會上利益包羅萬象，金錢是種利益、身體是種利益、名譽是種利益，而保持好心情也是種利益。正因為利益包羅萬象，為了避免我們在社會中動轍侵害別人的利益而遭訴訟，以致生活礙手礙腳，因此法律需要設下界線，只有法律保障的利益受侵害時，才有保護的必要。

回到最初的問題，被公審者是否可以向最初散布相關內容者，也就是公審者，請求損害賠償？要回答這個問題，就要去探究，到底被公審者有什麼權利受到侵害。

舉例來說（改編自臺灣士林地方法院108年度湖簡字第1768號判決）：

在2018年10月間，在知名飯店地下停車場內，Woody與星星（按：此處邀請筆者家的貓來分飾兩角）因為行車糾紛起口角爭執，星星的朋友恰巧錄下爭執過程，因此星星就將這段錄影上傳到網路讓大家公評。影片在網路上轉傳後引發熱搜，對於Ｗoody的家庭生計產生非常大的不利，於是Ｗoody就對星星起訴請求賠償，並主張名譽、肖像、隱私及個人資料自主權等權利受到損害。

如何證明權利被侵害

要回答名譽權是否受到損害前，我們須先理解什麼是名譽權。名譽權，是指個人在社會上對其品德、聲望或信譽所享有的評價，因此名譽有無受損，應該要以社會上對其評價是否受損為準。

但要注意的是，名譽權並不必然保障個人在社會中有好名譽，而是在保障個人在社會中有恰如其份的評價。一個做壞事的人，將其所做壞事呈現於社會大眾，使其得到應有的評價，即使貶損的意味，也不必然構成錯誤評價，進而侵害名譽權的損害。因此，法院在本件判決中就認為：星星只是客觀用影片呈現兩人爭執過程，即使Woody遭到不好的評價，也是事件本身所客觀呈現的模樣，並沒有不當侵害對方的名譽權。

那麼這樣拍攝別人的臉，沒有侵害其肖像權嗎？法院指出，肖像本身屬於個人資料，因此關鍵在於個人資料自主權有無受到損害，沒有獨立討論肖像權的必要。

至於該怎麼證明隱私及個人資料自主權受到損害？法院表示，因為網路極為強大的傳播力量，如果沒有經過個人同意而公開揭露個人隱私，除了涉及侵害個人隱私外，同時也構成對個人資料自主權的侵害。因此，在維護網路自由價值的同時，如何兼顧保障個人隱私，應是現代法院的重要任務。

言論自由與隱私個資的拉扯

站在公審者的角度思考，公審通常也是將自己認為不對的事情公諸於眾，尋求他人的認同及回應。即便公審本身，也是行使言論自由的行為，但公審本身，仍不可避免揭露被公審者的隱私及個人資訊。於是，如何權衡公審者的言論自由，還有與被公審者的隱私與個人資訊自主，不可諱言地是個困難問題。

通常，我們在判斷侵害權利的行為是否違法，也就是具不法性時，原則上採「推定模式」。也就是說，只要有人侵害他人權利──如生命、身體、健康時，行為人就是違法，就具有不法性。但特殊情況，如侵害他人名譽或隱私時，這時候我們不會推定行為人違法，也就不一定具不法性，應在個案中權衡判斷。

因為名譽或隱私所要保障的範圍，不像身體或車子等肉眼可見，很難說批評別人就一定是不對的行為，像是針對政府施政的評論，固然影響政治人物的名譽，但還是合理的行為。

▲▼詐騙集團，詐騙，詐欺，網路犯罪，智慧型犯罪。（圖／視覺中國）

▲當侵害個資與隱私越嚴重，此時網路言論涉及的公共利益程度越低，公審行為就有可能會超出界線而違法。（圖／視覺中國）

實務上，對於網路公審行為是否違法，曾提出判斷標準。首先，要從公審者及被公審者角度，檢視本案雙方到底涉及何種利益？以本案為例，分別是網路言論自由以及個資與隱私的保障。其次，當侵害個資與隱私越嚴重，此時網路言論涉及的公共利益程度越低，這時候網路公審的行為就有可能會超出界線，因而違法，具有不法性。

而侵害隱私的嚴重性，則以被公審者對於「合理隱私期待」的程度高低來判斷。法院判決將合理隱私期待的程度由高至低分為：

1. 刻意保持秘密不對外公開的事物。
2. 有限度或向特定對象公開的事物。
3. 於公眾場合可被不特定人或多數人共見共聞的事物。

本案法院認為，Woody跟星星發生爭執的場所是在知名飯店樓下停車場內，是不特定人可以自由進出的場所，只能主張較低的隱私期待。其次，爭執內容是有關Woody是否違規右轉或違規停車的爭議，涉及交通安全或秩序維持；而且Woody是計程車司機，違規右轉或違規停車的爭議及面對交通糾紛的反應，涉及社會大眾選擇交通工具的權益，跟公眾關心的事務息息相關。最後，Woody是自己主動找星星理論，無法期待星星默默承受，而不會錄影自保並訴諸於公眾。基於上述幾點，法院認定本件網路公審行為並沒有超出界線，也就是不具有不法性。

網路公審後的不利影響如何解決

Woody並非公眾人物，只是一位計程車司機，該次口角爭執在上傳網路後，引發熱搜點閱，對其工作、家庭生活造成極大的不利影響，這對市井小民來說，是不是難以承受的重？

法院判決認為，網路公審與後續的網路熱搜行為並無必然關聯，並不是每次網路公審都會受到大眾關注，進而引起後續的網路熱搜。既然這個後續行為並不是公審者所能控制，那麼公審者也就無需為此負責。但被公審者仍得訴求「被遺忘權」，限制網路言論因傳遞所造成的擴大損害。

個案衡量的方式總是有點不太穩定，在累積足夠案例前，我們難以事先預測法院會如何認定。這種不確定性，導致我們在現實中，有時仍難以有效判斷網路公審是否合理。不過，法院判決既然指出了方向，或許有天就能找到應對之道。

虛擬世界仍需先思考在行動

2003年4月13日，是筆者註冊PTT的日子，雖然跟上古神獸比並不算長，但也有十八餘年。看著網路社群不斷變化，確實能感受到網路言論的轉變。

從法院判決內容可知，法律有其極限，難以事前充分規定不同網路公審的所有面向。而就算原告請求了損害賠償之下，固然可以確認公審行為是否超出界線，是否具有不法性，仍然很難充分收拾對於被公審者的影響（如一輩子的網路足跡）。尤其，法院該如何權衡言論自由與個資或隱私間的衝突，更是個棘手的問題。

或許，每一個網路使用者最後只能反求諸己，時刻提醒自己，網路世界就是真實世界，在網路上，先想，再行動。

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