宣昶有都更違約賠2.55億　宣明智評論「被設局」再挨告！結果曝

▲宣明智因評論挨告遭求償1元，認為對方根本是「對號入座」，北院19日判他勝訴免賠。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智於2016年間，指示兒子宣昶有經營的宣捷生技，從與華盛營建合作的都更案中抽離，最後導致宣捷遭法院判賠2億5500萬元，之後宣明智於受訪中，評論「被設局、被利用、被脅迫」，另遭華盛提告侵害名譽，求償1元、登報道歉，北院19日判宣明智勝訴免賠償、道歉。

華盛律師於審理中表示，宣明智接受電視台採訪時，畫面明確秀出華盛公司名稱，且記者提問也應有說到華盛與宣的糾紛，才讓宣明智接著回答「被設局…」等內容，聲請法院向電視台調閱受訪的完整影音。

宣明智主張，當時他講述的內容，並不是依記者提問回答，而是循著前段提及工程揭弊、勞動基金案件，憑自己70年的經驗，評論「被設局、被利用、被脅迫」，對於華盛「對號入座」相當無奈，並指華盛提告求償1元，根本是浪費司法資源，自認講述內容全可接受公評，並於庭外受訪時表示，太魯閣號事件，陸續爆出廠商弊端，若能早點將問題點出，或許憾事就不會發生。

法院認為，依記者提問及宣明智的回覆，他確實是在講與華盛的訴訟，而宣捷在先前判賠2.55億的官司中，答辯稱與華盛簽署的合約中，有借用他人名義、轉讓權利義務內容、宣捷應負連帶保證責任等，違反法律強制規定或不利宣捷的事項，認定宣明智只是以宣捷公司董事的身分，表達他認為「被設局、被利用、被脅迫」的主觀認知，判他免賠。

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