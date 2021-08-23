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反塔利班領袖喊話「願意和談」籌組共同政府：我們不希望戰爭

▲▼抗蘇聯民族英雄「潘傑希爾雄獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）。（圖／翻攝自推特）

▲抗蘇聯民族英雄「潘傑希爾雄獅」馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud），正集結阿富汗境內殘餘的反抗勢力。（圖／翻攝自推特）

文／中央社喀布爾22日綜合外電報導

反塔利班（Taliban）領袖小馬樹德（Ahmed Massoud）今天說，盼與塔利班和談，不過他的部隊已準備應戰。

路透社報導，小馬樹德在他的根據地龐吉夏河谷（Panjshir Valley）接受路透社電話訪問表示：「我們希望塔利班了解，和談是唯一的出路，我們不希望爆發戰爭。」

小馬樹德在龐吉夏河谷收編政府軍與特種部隊的殘餘，還有當地的民兵。

不過他另表示，若目前部署在龐吉夏河谷外的塔利班部隊意圖發動攻擊，效忠他的支持者已準備應戰，並說：「他們願意捍衛，他們願意奮戰，他們願意抵抗任何極權政權。」

另據總部在杜拜的阿拉伯電視台（Al-Arabiya Television）報導，小馬樹德表示，他不會把目前由他掌控的地區，拱手交給塔利班。

小馬樹德說，若塔利班拒絕和談，則戰爭將「無法避免」，呼籲籌組包括塔利班等派系在內的政府，以共治阿富汗。

他說，反對塔利班的政府軍已經在多省集結，並聚集在他的根據地龐吉夏河谷。

小馬樹德是阿富汗最知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）的兒子。馬樹德在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

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