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鄭文燦視察大江購物中心防疫措施　盼餐飲消費人潮回升

▲鄭文燦視察大江購物中心防疫措施。（圖／新聞處提供）

▲鄭文燦視察大江購物中心防疫措施。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢區大江購物中心因確診者曾造訪，生意嚴重受創，市長鄭文燦22日視察大江防疫措施時表示，「中壢大江」是許多桃園家庭的最愛，隨著疫情警戒調降為二級管制，桃園採取緩坡式解封，有條件開放餐廳內用後，消費人潮逐漸回籠，因此，「防疫安全」仍為美食廣場及餐廳的重點，希望消費人潮逐漸回升讓餐飲業恢復元氣。

鄭文燦談到，除了中央流行疫情指揮中心六項通用性原則及實聯制登錄，餐飲內用時需採取梅花座及裝設防疫隔板，飲食外仍應全程佩戴口罩；此外，中央流行疫情指揮中心已宣布8月24日開始，將放寬同住家人外食共餐之限制，可共桌、吃合菜享受用餐時的親情互動，希望消費人潮逐漸回升能讓餐飲業恢復元氣。▲鄭文燦視察大江購物中心防疫措施。（圖／新聞處提供）

▲大江購物中心落實防疫措施。（圖／新聞處提供）

為使百貨、賣場業者有所依循，市府亦訂定「桃園市百貨賣場餐飲內用區防疫管理規範」，並加強百貨商場、購物中心、大賣場等業者宣導，鼓勵外帶、顧客離座即應佩戴口罩；同時，從業人員必須符合「兩罩一套」高標準防疫模式，並配合餐廳人流減半、總量管制等措施，落實相關防疫規定。▲鄭文燦視察大江購物中心防疫措施。（圖／新聞處提供）

經發局表示，近期因七夕及暑假倒數，大江購物中心整體業績逐漸回復至8成5至9成，全館也配合持續加強整體防疫工作，出入口進行人流管制、顧客入館前須量測體溫、館內公共設施定時消毒、出入口放置酒精洗手機等設施，提供安心的用餐空間享受美食；市府也將配合中央振興券陸續推出第二波、第三波的「桃園好市券」及「你吃飯，我買單」等計畫，促進各大市場、夜市、觀光工廠的消費人潮。

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