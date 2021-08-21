鄭文燦臉書賀「同學」獲評審團獎　無意間曝萬芳年齡！

▲鄭文燦賀「同學」獲金曲獎，萬芳年齡曝。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日晚間於臉書，Po文恭禧「國中同學」萬芳，榮獲第32屆金曲獎評審團獎，並順道一提他和萬芳「同年同月同日生」，熱情網友紛紛留言「好特別的緣份」、「市長是不是該等疫情更穩定之後，邀請同學來桃園慶功一下」、「萬芳可能會哭！年齡是女人的秘密！」…

鄭文燦市長於臉書PO文表示：「恭喜萬芳！恭喜我的國中同學，得到這一屆的金曲獎評審團獎！」、「萬芳從小就才華洋溢，國中時還是國樂班的才女，我記得，她從學生時期就展現過人的音樂才華，讓大家感受非凡」。

「這次，萬芳同學得到金曲獎評審團獎，我想是實至名歸，因為這項獎項得來不易，必須經過2/3評審通過，是非常專業又具代表性的獎項」。PO文中，針對鄭市長順帶一提，萬芳和他是同年同月同日生的同學，網友們表示：「萬芳超棒的，很難想像跟市長同年」、「恭喜萬芳！但同學？那市長要多保養一下喔！」、「可是燦哥人家身材保持的很好耶~」、「我超愛萬芳的！可以請萬芳來桃園開演唱會嗎！」、「誤以為燦哥是萬芳的高中老師」…

出身桃園市八德區的市長鄭文燦，因係地方政壇人士，其出生年月日可在維基百科搜尋到，因此無意間曝萬芳的年齡和生日。

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