高端再加開六之二期！　鄭文燦：桃園1.5萬名額8／23-24預約

▲鄭文燦宣布，桃園「高端」六之二期有1.5萬名額。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「高端」疫苗再加開六之二期！桃園市長鄭文燦22日於市府防疫說明會指出，

桃園第六輪疫苗接種「高端」，明(23日)開打，指揮中心也加開高端疫苗的六之二期，桃園有一萬五千個名額，預約接種是是8月23、24日兩天，民眾可上網預約登記。

鄭文燦說，桃園第六輪疫苗接種能量為5萬6,860人，全市36個疫苗接種站、合約醫院、醫療診所、衛生所已經預約接近滿額，希望第六輪的高端疫苗接種可以順利。

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另外，指揮中心也加開高端疫苗的六之二期，桃園有一萬五千個名額，於8月23、24日兩天受理預約，接種日期是8月27、28、29日的禮拜五、六、日3天，桃園規劃在這3天的上午和下午，在包括桃園巨蛋、體大的體育館，還有陸軍專科學校3個大型接種站來接種，3天應該可以完成1.9萬人疫苗接種。

鄭文燦指出，國產高端疫苗為經過衛福部食藥署緊急使用權（EUA）審查通過，相關疫苗安全性、有效性以及中和抗體效價評比均通過審慎審查，正式納入預防接種公費疫苗施打範圍，因此請大家放心接種，相信無論何種類型的疫苗品牌，只要通過專業審查都是可以信賴的。

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