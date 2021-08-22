桃園33處學校接種站9／1開學後退場　55處市民活動中心接棒

▲桃園巨蛋體育館大型疫苗接種站，持續作為接種場所。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市疫苗接種站大半設在學校活動中心，因應9月1日學校開學，市長鄭文燦指出，明日起展開的第六輪疫苗接種完成後，目前設在學校的33處接種站將退場；由於，第七輪疫苗接種計畫落在9月1日開學後，則規劃採用通風良好、動線順暢且具冷氣設備的市民活動中心作為接種場所。

目前，市府已初步擇定55處市民活動中心，而既有的4處大型接種站則將繼續保留，另尚有28家醫院、138家診所以及13區衛生所也將提供疫苗接種服務，以提高接種能量，預估每週服務能量可達7萬5,000至10萬人左右。

因應學校開學相關防疫整備工作，目前桃園已完成幼教、補教及教師專案施打計畫，其中教師專案部分已完成3萬1,000名教師，施打率95.5%，另尚有1,500名教師尚未完成接種，因此市府衛生局、教育局特別安排於8月24日進行教師補打作業，務必使每位教師在開學前完成疫苗接種。

至於代課老師、實習教師以及課照班老師，目前正由指揮中心與教育部持續規劃，未來將視中央安排時間進行接種計畫。另教育部已核定撥付桃園市約3,200萬元經費，補助高級中等以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，目前桃園全市306所學校已有155家購置完成，其餘尚在購買中，如學校在購買上有執行困難也請教育局積極給予協助。

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