桃園蓮花季8／29落幕　觀音南瓜節和青埔萬聖節接力登場

▲2021桃園蓮花季將於8月29日落幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園蓮花季即將在8月29日落幕，市長鄭文燦22日出席觀音區蓮花園休閒農業協會，於蓮花故事館舉辦首屆蓮花盆栽與品種交流展覽指出，蓮花季為疫情警戒調降至二級後，桃園首次開放的戶外大活動，接下來可接續觀音區南瓜節，搭配青埔萬聖節辦理相關活動。

▲鄭文燦出席首屆蓮花盆栽與品種交流展覽。（圖／新聞處提供）

此外，9月開學後，教育局也將與農業局合作辦理戶外食農教育活動專案，全市幼兒園及各級國中小學生每班補助30人，上限1萬5千元，行程安排至少前往一家休閒農場，亦可搭配觀光工廠或環境教育認證場所，讓學生可以接近大自然，瞭解桃園休閒農場的主題特色。鄭市長也談及，目前「桃園好市券」第一期主要針對市場跟夜市，第二期將擴大至休閒農場及觀光工廠，藉此提振桃園觀光旅遊業、提升民眾消費意願。

▲體驗「剝蓮子DIY」。（圖／新聞處提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，今日除了首屆的「名荷大展」，下午「原林藝術舞集」將呈現原住民各族傳統舞蹈表演；8月28日於「林家古厝休閒農場」盛大推出「荷塘悅色」古裝劇，由桃園在地「流浪、家跨領域實驗劇團」演出穿越古今的浪漫愛情故事，民眾可以於蓮花季活動官網線上預約穿著古裝，並在百年林家古厝內拍照和表演者互動，是絕對不可錯過的精彩體驗。

農業局長郭承泉提醒，民眾出遊務必配合落實防疫措施，可至活動官網確認「人潮警示燈號」，「綠燈」表示歡迎蒞臨，「黃燈」顯示人數已較多；「紅燈」則表示不宜前往。民眾進入主會場和蓮花園休閒農業區的各個農場，皆必須遵守人數總量管制及規劃動線，就能安心遊蓮花園休閒農業區。

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