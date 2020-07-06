桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蓮花季自5日起迄8月30日止展開系列活動，市府農業局6日於統領百 貨果然匯餐廳，由市長鄭文燦與饗賓餐旅公司董事長陳啟昌，共同簽署合作備忘錄，利用在地的蓮子、蓮花、蓮藕等相關食材，推出9道不同風格的蓮花特色料理。鄭文燦說，美食是發展觀光中，不可或缺的獨特魅力，希望9道的蓮花蔬食成為桃園的美食特色。

▲市長鄭文燦與饗賓餐旅公司董事長陳啟昌，共同簽署合作備忘錄，於桃園蓮花季合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府每年與餐飲業者合作推出特色蓮花餐點，例如蓮藕茶、蓮子排骨等各式餐點，今年市府與饗賓集團的果然匯餐廳合作，利用蓮花、蓮子及蓮藕入菜，由果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片、珍珠蓮素烤薄餅、香素蓮子奶油湯、蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、蓮藕博多揚、白木耳蓮子羹及冰糖蓮花茶等9道不同風格的蓮花特色料理，利用在地且當季的食材，落實產地到餐桌的食農教育精神，也讓蓮花蔬食成為桃園的美食特色。

饗賓餐旅董事長陳啟昌表示，桃園的農產品品質優良，本次饗賓集團與桃園市政府合作，共同將觀音區的特產－蓮花，製成多種不同餐點進行推廣，讓國人品味桃園美食，也為桃園農民做最好的行銷。市府農業局表示，受到疫情影響，今年桃園的蓮花季，會場設置有6種不同風格的國際拍照景點、7公頃的蓮園，也舉辦多種精彩表演及農事體驗，展出期間週週有活動、場場有特色，歡迎大家來蓮花園休閒農業區體驗不一樣的農村風情。

▲果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕。（圖／市府提供）

包括立法委員邱臣遠、黃世杰、市議員黃家齊、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、觀音區長洪清淵、桃園區長陳玉明、饗賓餐旅總經理陳毅航、統領廣場總經理翁華利、八德區農會總幹事官游德、桃園市觀音區蓮花園休閒農業區發展協會理事長黃永林等均一同出席活動。

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