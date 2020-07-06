　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蓮花季自5日起迄8月30日止展開系列活動，市府農業局6日於統領百 貨果然匯餐廳，由市長鄭文燦與饗賓餐旅公司董事長陳啟昌，共同簽署合作備忘錄，利用在地的蓮子、蓮花、蓮藕等相關食材，推出9道不同風格的蓮花特色料理。鄭文燦說，美食是發展觀光中，不可或缺的獨特魅力，希望9道的蓮花蔬食成為桃園的美食特色。

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦與饗賓餐旅公司董事長陳啟昌，共同簽署合作備忘錄，於桃園蓮花季合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府每年與餐飲業者合作推出特色蓮花餐點，例如蓮藕茶、蓮子排骨等各式餐點，今年市府與饗賓集團的果然匯餐廳合作，利用蓮花、蓮子及蓮藕入菜，由果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片、珍珠蓮素烤薄餅、香素蓮子奶油湯、蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、蓮藕博多揚、白木耳蓮子羹及冰糖蓮花茶等9道不同風格的蓮花特色料理，利用在地且當季的食材，落實產地到餐桌的食農教育精神，也讓蓮花蔬食成為桃園的美食特色。

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

饗賓餐旅董事長陳啟昌表示，桃園的農產品品質優良，本次饗賓集團與桃園市政府合作，共同將觀音區的特產－蓮花，製成多種不同餐點進行推廣，讓國人品味桃園美食，也為桃園農民做最好的行銷。市府農業局表示，受到疫情影響，今年桃園的蓮花季，會場設置有6種不同風格的國際拍照景點、7公頃的蓮園，也舉辦多種精彩表演及農事體驗，展出期間週週有活動、場場有特色，歡迎大家來蓮花園休閒農業區體驗不一樣的農村風情。

▲桃市府與饗賓集團合作開發蓮花蔬食餐點。（圖／市府提供）

▲果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕。（圖／市府提供）

包括立法委員邱臣遠、黃世杰、市議員黃家齊、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、觀音區長洪清淵、桃園區長陳玉明、饗賓餐旅總經理陳毅航、統領廣場總經理翁華利、八德區農會總幹事官游德、桃園市觀音區蓮花園休閒農業區發展協會理事長黃永林等均一同出席活動。

・一年四季一瓶就搞定

ET快訊
演習奪2命！少校電腦開著「上吊」亡…畫面是「精進方案」
露營腳邊驚見「台灣六大毒蛇」！完美保護色嚇壞他　畫面曝光
鋼筋「貫穿胸口」！嘉義工人2樓高墜下…驚悚畫面曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

苗議員張可欣驚PO爆乳婚紗　長跑7年修成正果…網「美呆了」　

桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

南投信義警分局山地義勇警察常年訓練　邀登山高手講授實務課程

天氣酷熱！南投籲中央「前瞻經費」　補助冷氣維護學生健康

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

斗南鎮農會「稻米文化餐桌計畫」　家政媽媽大展身手推翻食材印象

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

苗議員張可欣驚PO爆乳婚紗　長跑7年修成正果…網「美呆了」　

桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

南投信義警分局山地義勇警察常年訓練　邀登山高手講授實務課程

天氣酷熱！南投籲中央「前瞻經費」　補助冷氣維護學生健康

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

斗南鎮農會「稻米文化餐桌計畫」　家政媽媽大展身手推翻食材印象

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…不用30分鐘：最大燃脂效果

關島延後開邊境　外交部籲前往或旅居國人做好防疫準備

急發3級警告！內蒙古牧民染「腺鼠疫」...北京疾控中心回應了

海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

網路報稅若要檢具證據　周五之前送交國稅局

32歲女星恐嚇對話遭公開…形象大毀、婚姻玩完！　受不了圍剿「宣布退出演藝圈」

凱蒂佩芮失控根本名廚惡夢！挺孕肚討吃：快喔～老娘跟寶寶餓了

新手股民別做空！　「投資癮」全職投資人報你5招趨吉避凶

快訊／桐谷美玲生了！　第一胎寶寶性別曝光…疫情期低調生娃

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

白沙屯媽衝清水餐廳　信徒：老闆要發了

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

花蓮槍戰1中彈1死　4人抓到了

桃園區部分地區　汰換管線工程停水

桃園許氏家族贈復康巴士　組車隊助偏鄉

嘉泰獅子會長李宗哲投入社區長照關懷

嘉縣小小警察體驗營六梯次　120名全程免費

郭俊男雕塑個展　桃園展出

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

故宮南院拉抬大嘉義觀光

接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機

台北流浪5天到桃園遭誤認小偷　警助返家

金門海巡戒護活動 驚見未爆彈緊急封鎖現場

更多熱門

相關新聞

解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦邀全民來賞蓮

解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦邀全民來賞蓮

「2020桃園蓮花季」於5日盛大開幕直到8/30，推出一系列主題活動，包含「花遊世界 國際蓮花園」、「火燄蟲客家說演團」、「瘋原Band」、「紙風車劇團」、「一心戲劇團」、「原林舞集」及壓軸登場「好客音浪演唱會」等一系列精彩活動，邀民眾來桃園觀音共度今夏。市長鄭文燦表示，這是疫情趨緩後解封後的第一個大型活動，邀請全國民眾來桃園觀音共度今夏。

疫情虧損上億元⋯饗賓跨電商推「饗在家」

疫情虧損上億元⋯饗賓跨電商推「饗在家」

跟饗食天堂同產地！「真珠」打造台菜新選擇

跟饗食天堂同產地！「真珠」打造台菜新選擇

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

4月壽星必須看！「饗食天堂」6品品通通95折

4月壽星必須看！「饗食天堂」6品品通通95折

關鍵字：

桃園蓮花季特色料理饗賓餐旅蓮花蔬食

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面