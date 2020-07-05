疫情解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦：邀請全國民眾來賞蓮

▲疫情趨緩解封後桃園第一個大型活動「桃園蓮花季」盛大開幕。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

「2020桃園蓮花季」於5日盛大開幕直到8/30，推出一系列主題活動，包含「花遊世界 國際蓮花園」、「火燄蟲客家說演團」、「瘋原Band」、「紙風車劇團」、「一心戲劇團」、「原林舞集」及壓軸登場「好客音浪演唱會」等一系列精彩活動，邀民眾來桃園觀音共度今夏。市長鄭文燦表示，這是疫情趨緩後解封後的第一個大型活動，邀請全國民眾來桃園觀音共度今夏。

▲▼鄭文燦和身著泰國傳統服飾美女一同體驗登竹筏拍美照。圖／記者楊熾興攝）

鄭文燦下午前往蓮花季主會場，宣佈2020桃園蓮花季開幕，他表示，今年受新冠肺炎疫情影響，市府許多大型活動停辦，但桃園蓮花季則是解封後第一個桃園境內的大型活動。活動以「國際蓮花園」為主題打造出6種不同風格的國際拍照景點，包括法式風情花園的「莫內的花園」、日式風格鳥居參道的「林家古厝」、巴西亞馬遜雨林大王蓮田的「康莊蓮園」、泰國紅蓮花水上市場的「荷竹農場」、越南河內西湖蓮花池的「蓮荷園」、印尼峇里島的「青林農場」以及神似澳洲墨爾本莫內湖的「蓮花故事館」等場景，讓遊客一解無法出國之愁。

▲桃園市議會議長邱奕勝也前來賞蓮共襄盛舉。（圖／記者楊熾興攝）

今日在桃園蓮花季活動主會場舉辦首場主活動「花遊世界‧國際蓮花園」，現場可體驗「蓮起地平線」登竹筏拍美照活動及早鳥扭蛋活動，更邀請芬蘭嚕嚕米人偶，以及在台印尼歌手－胡利基與大家一起同歡。



農業局郭承泉局長表示，從7月5日的開幕活動「花遊世界國際蓮花園」揭開活動序幕後，7/11「客家文化古婚禮」體驗客家傳統婚禮習俗、7/12「花現觀音親子童遊」、7/18-19「火燄蟲客家說演團」、7/26「瘋原Band」多組原民歌手共襄盛舉、8/1「街頭藝人嘉年華」、8/2「紙風車劇團」深受喜愛的巫頂環遊世界、8/29-30則舉辦暑假最後壓軸「好客音浪演唱會」等精彩活動，活動期間更結合「FB打卡活動」7/5-8/30於觀音區蓮花園休閒農業區拍照打卡，就有機會抽超搶手任天堂Switch遊戲 更多相關資訊請見官方網站：http://2020taoyuan-lotus.com.tw/，或臉書搜尋官方網站「觀音區蓮花園休閒農業區-2020桃園蓮花季」，一起尋覓「美拍桃花園」。

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