　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦：邀請全國民眾來賞蓮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲疫情趨緩解封後桃園第一個大型活動「桃園蓮花季」盛大開幕。（圖／記者楊熾興攝）

▲疫情趨緩解封後桃園第一個大型活動「桃園蓮花季」盛大開幕。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

「2020桃園蓮花季」於5日盛大開幕直到8/30，推出一系列主題活動，包含「花遊世界 國際蓮花園」、「火燄蟲客家說演團」、「瘋原Band」、「紙風車劇團」、「一心戲劇團」、「原林舞集」及壓軸登場「好客音浪演唱會」等一系列精彩活動，邀民眾來桃園觀音共度今夏。市長鄭文燦表示，這是疫情趨緩後解封後的第一個大型活動，邀請全國民眾來桃園觀音共度今夏。

▲▼鄭文燦和身著泰國傳統服飾美女一同體驗登竹筏拍美照。圖／記者楊熾興攝）

▲▼鄭文燦和身著泰國傳統服飾美女一同體驗登竹筏拍美照。圖／記者楊熾興攝）

▲▼鄭文燦和身著泰國傳統服飾美女一同體驗登竹筏拍美照。圖／記者楊熾興攝）

鄭文燦下午前往蓮花季主會場，宣佈2020桃園蓮花季開幕，他表示，今年受新冠肺炎疫情影響，市府許多大型活動停辦，但桃園蓮花季則是解封後第一個桃園境內的大型活動。活動以「國際蓮花園」為主題打造出6種不同風格的國際拍照景點，包括法式風情花園的「莫內的花園」、日式風格鳥居參道的「林家古厝」、巴西亞馬遜雨林大王蓮田的「康莊蓮園」、泰國紅蓮花水上市場的「荷竹農場」、越南河內西湖蓮花池的「蓮荷園」、印尼峇里島的「青林農場」以及神似澳洲墨爾本莫內湖的「蓮花故事館」等場景，讓遊客一解無法出國之愁。

▲桃園市議會議長邱奕勝也前來賞蓮共襄盛舉。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園市議會議長邱奕勝也前來賞蓮共襄盛舉。（圖／記者楊熾興攝）

今日在桃園蓮花季活動主會場舉辦首場主活動「花遊世界‧國際蓮花園」，現場可體驗「蓮起地平線」登竹筏拍美照活動及早鳥扭蛋活動，更邀請芬蘭嚕嚕米人偶，以及在台印尼歌手－胡利基與大家一起同歡。

農業局郭承泉局長表示，從7月5日的開幕活動「花遊世界國際蓮花園」揭開活動序幕後，7/11「客家文化古婚禮」體驗客家傳統婚禮習俗、7/12「花現觀音親子童遊」、7/18-19「火燄蟲客家說演團」、7/26「瘋原Band」多組原民歌手共襄盛舉、8/1「街頭藝人嘉年華」、8/2「紙風車劇團」深受喜愛的巫頂環遊世界、8/29-30則舉辦暑假最後壓軸「好客音浪演唱會」等精彩活動，活動期間更結合「FB打卡活動」7/5-8/30於觀音區蓮花園休閒農業區拍照打卡，就有機會抽超搶手任天堂Switch遊戲 更多相關資訊請見官方網站：http://2020taoyuan-lotus.com.tw/，或臉書搜尋官方網站「觀音區蓮花園休閒農業區-2020桃園蓮花季」，一起尋覓「美拍桃花園」。

►Pitera讓肌膚狀態完美，用過保證愛上

ET快訊
報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工　痛心「那單純女孩去哪了」
艾瑞絲驚爆性冷感內幕：國小被親戚「不正常對待」
男友睡一旁…市議員助理竟無視想性侵他女友：就玩玩嘛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠島長泳邁入第10年　代言人陳昇前進全台最美的海上泳道

《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》開幕　見證台海空戰戰功彪炳　

台南「大內料理芒一夏」登場　黃偉哲歡迎全國民眾來台南買芒果

疫情解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦：邀請全國民眾來賞蓮

2020總統教育獎頒獎　黃偉哲表揚14位獲獎學生

不再摸黑上五峰　竹縣府首設太陽能路燈改善122線道照明

阿里山桃城同濟會攜手加碼贈品　捐血抽電視腳踏車！民眾意願大增

基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾　議員張秉鈞：回復海岸純淨樣貌

桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

創作無罪！　宜蘭中興文創園區設合法塗鴉場域

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

綠島長泳邁入第10年　代言人陳昇前進全台最美的海上泳道

《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》開幕　見證台海空戰戰功彪炳　

台南「大內料理芒一夏」登場　黃偉哲歡迎全國民眾來台南買芒果

疫情解封後桃園第一個大型活動　鄭文燦：邀請全國民眾來賞蓮

2020總統教育獎頒獎　黃偉哲表揚14位獲獎學生

不再摸黑上五峰　竹縣府首設太陽能路燈改善122線道照明

阿里山桃城同濟會攜手加碼贈品　捐血抽電視腳踏車！民眾意願大增

基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾　議員張秉鈞：回復海岸純淨樣貌

桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

創作無罪！　宜蘭中興文創園區設合法塗鴉場域

指考公民陷阱多、選項模寧兩可！3年來最難　補教師估5標下修6分

查實價登錄買房？專家批「外行人說外行話」　當心賣家耍把戲

中職二軍／林智勝3安開轟4打點！張偉聖陷交易疑雲近況火燙

中職／詹家姊妹開球挖地瓜尖叫　賽季停擺練體能、預防受傷

中職／羅力想念家人　感恩努力被富邦肯定

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

王毅：國際上一些人「自居師爺」　以人權為藉口搞亂香港

歐日混血女吞48.5個熱狗堡抱走30萬　蟬聯7年大胃王冠軍

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

靜岡工廠「無人倉庫」狂燒16hrs　4警消英勇救火...反葬身火窟成焦屍

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機

白沙屯媽祖進香　5萬人擠爆廣場

桃園區部分地區　汰換管線工程停水

香水味太濃！移工控訴遭公車駕駛「拒載怒罵」

導航迷路受困台南山區警燃狼煙救援！

阿公違規過馬路倒垃圾　2機車犁田

來去金門！　華信租用虎航5日首航

嘉義警緝毒全紀錄！民嚇傻直擊

南警破除假援交詐騙迷思

台南新化警深夜威力巡邏

基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾

突感胸口不適　男子急衝派出所求救

振興3倍券台南加值送房子地點曝光

更多熱門

相關新聞

傳年底陸生解禁　陸委會：不實消息

傳年底陸生解禁　陸委會：不實消息

針對超過7000位陸生，至今仍因疫情因素無法來台，有媒體報導，政府將陸生回台時程壓在年底。對此陸委會5日應詢回應，「應為不實消息」，強調有關陸生返台，仍須依指揮中心會同教育部等相關機關，審慎觀察疫情發展情況據以評估辦理，籲請各界勿妄加揣測。

籲解禁小明　洪奇昌：助兩岸釋善意

籲解禁小明　洪奇昌：助兩岸釋善意

香港「1名確診菲傭」經台轉機　指揮中心證實了！

香港「1名確診菲傭」經台轉機　指揮中心證實了！

239科學家連署挑戰WHO　超級傳染隔1.8公尺沒用

239科學家連署挑戰WHO　超級傳染隔1.8公尺沒用

西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

關鍵字：

新冠肺炎疫情解封桃園蓮花季

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

實況主Reckful自殺身亡

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面