台灣3年內撲殺491隻走私動物　她揭英國做法：限制進口、加重罰則

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者林銘翰／台北報導

海巡署日前查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引起社會撻伐。對此，時代力量立委陳椒華指出，台灣近5年共有491隻走私動物遭撲殺，反灣英國認為在走私過程裡會殘害動物，所以根本之道就是從限制進口、加重走私罰則來著手。

海巡署日前查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引起社會撻伐，總統蔡英文也在臉書表示，「我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行」，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

陳椒華22日在臉書以「加重走私動物罰則，強化寵物販售管理」為題發文表示，昨天台灣發生154隻走私品種貓被查獲後遭安樂死的不幸事件，引發社會廣泛的討論，自己向來支持動物保護，對於這些走私貓咪被安樂撲殺引發社會譁然的事件，她跟大家一樣感到相當難過。

陳椒華指出，其實這是一個存在已久的課題，自2016年到2018年，台灣共查獲包含野生動物在內的各類走私動物1072隻，其中因檢疫問題撲殺的動物就有491隻。

陳椒華說， 針對這次事件，政府說未來要徹底檢討對走私的管制及嚴懲，她非常支持，但也呼籲其他有關伴侶動物的販賣、飼養及責任管理上也應該一併進行檢討。

陳椒華說明，在談論從動物福利角度出發善待動物，大方向上是正確的，但在傳染病防治的角度上，如何避免傳染病藉由這些走私動物進入台灣，是一個必須要處理的先決問題。

陳椒華指出，以英國為例，在對源自部分國家的走私動物如幼犬，雖然查獲後會先送至收容中心觀察，確認沒有問題之後再另找飼主，但他們認為在走私過程裡會殘害動物，追根究底就是因為商業機制所導致，所以根本之道就是從限制進口、加重走私罰則來著手。

此外，陳椒華也提及，在許多對於伴侶動物的販賣管制、飼主責任的要求及傳染病的防治等等作為上，雖訂定許多政策與規範，然而這些細部的政策、法令規劃，在台灣還是缺少系統性的處理。

陳椒華認為，遇到問題不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，通盤檢討是必須的，也希望這次154隻貓咪的犧牲，真的能喚醒國內對於動物生命的完整討論與規劃。