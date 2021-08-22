農委會認定「粉黛亂子草」是外來種　喊話南投業者快移除

▲粉黛亂子草吸引不少民眾前往拍照打卡。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

南投縣集集鎮有業者栽種粉黛亂子草，想吸引民眾打卡拍美美的照，但粉紅浪漫背後，卻讓中央憂本土生態面臨嚴重浩劫，農委會今（22日）認定栽種該外來入侵種為不合法行為，且該草種具高度散布及蔓延風險，被列雜草類有害生物清單，若不移除，就會造成難以回復影響。

農委會說明，農業用地應依法供農作、森林、養殖、畜牧、保育及設置相關之農業設施或農舍等使用，所稱依法為依區域計畫法、非都市土地使用管制規則、都市計畫法等土地使用管制規定。按非都市土地使用管制規則附表1明定，農牧用地係容許作「農作使用」，在94年即已函釋說明農業使用係從生產面及資源保育面，予以界定，而非以庭園景觀造景之型態呈現。基於粉黛亂子草屬外來入侵種之草類，既非農糧作物品項，且作為田園景觀亦非屬農業使用範圍，爰不符合土地使用管制規定。

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▲農委會表示，業者為求私利，罔顧公益，絶對堅持嚴懲，以杜絶違法行為。（圖／資料照）



農委會指出，業者違法栽植行為除請南投縣政府依據該會「外來入侵種管理行動計畫」立即執行查處及移除作業外；同時，針對違反土地使用管制規定部分，亦請縣府依據區域計畫法第21條規定進行違規使用之裁處，又因該外來入侵種對本土生態具高度威脅性，屬情節重大之違規使用行為，並請縣府適用最高30萬元之罰鍰，且應令業者於最短時間內移除及恢復農作使用。

農委會喊話，倘未能配合，亦應按次處罰，並強調對於捍衛本土生態環境及生物多樣性，以及國土保育之責任，面對業者為求私利，罔顧公益，絶對堅持嚴懲，以杜絶違法行為。