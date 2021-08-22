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154隻走私貓撲殺方法是什麼？　動團籲政府公開：讓社會監督

記者許展溢／台北報導

海巡查獲154走私貓，檢疫單位迅速撲殺，引發各方議論，農委會主委陳吉仲今（22日）下午提出走私動物刑罰加重到7年以上、販售無來源寵物開罰300萬元以上。動保團體認為，農委會應再廣納更多聲音，設立動保警察外，也要公開撲殺方法，讓社會監督。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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動團包括中華民國動物保護協會、中華民國關懷生命協會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、台灣動物平權促進會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛狗人協會、世界愛犬聯盟、亞太小動物獸醫師聯盟等，一起聲明建議，陳吉仲應再廣納更多聲音，讓後續修法與政策相關配套更具體有效，才能真正解決問題。

▲▼ 農委會針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會，由陳吉仲主委率相關單位出席說明。（圖／記者黃國霖攝）

▲動團建議陳吉仲應再廣納多一點聲音。（圖／記者黃國霖攝）

動團表示，走私來自疫區的動物被沒入後撲殺，主要理由是防疫，避免更多動物感染疫病、甚至死於非命的風險，於法有據，也是國際慣例，但如果走私的共犯結構沒被瓦解，違法寵物消費市場還在，殺頭生意有人做，走私就會繼續，偶爾被查獲曝光的走私案，只是冰山一角，何況送命的不是走私者，而是無辜的動物。

動團提到，撲殺走私貓隻的法源是《走私沒入動物及其用品處理作業程序》，其雖賦予行政裁量彈性，但其上位法律包括《懲治走私條例》、《海關緝私條例》與《動物傳染病防治條例》等，均無動物必須立即被宰殺或銷毀的規定，籲立法院及行整部門必須廣納更多聲音，以利後續法律與配套的周延。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲動團表示，撲殺方法為何政府應公開讓社會監督。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，動團指出，歷年來無數被走私，無辜遭撲殺的各種不同動物，其採取的撲殺方法究竟為何？是否完全符合動物福利與人道原則，政府也應透明公開讓社會監督。

最後動團提到，此案海巡署和防檢局第一時間對外宣稱貓的數量是250隻，後來又說是200隻，最後是154隻，相差96隻。而上下游接收、販賣走私動物的業者追查，是否會因動物已遭撲殺就終止？值得國人後續關注，台灣社會更應正視設立「動保警察」的議題，才能讓傷害動物的案件獲得重視，因類似涉及刑事犯罪的動保案件，並非動物保護檢查員的行政職權可以涵蓋，農委會唯有設置專責專職的動物保護警察，徹底追查類似案件，纔能充分究責，防患未然。

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