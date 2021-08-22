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趙少康要蔡英文先公開抽血檢驗　台灣基進批：無腦政治當沖

▲▼蔡英文預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文日前預約施打高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文23日將接種高端疫苗，中廣董事長趙少康22日表示，蔡英文可以考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜反批，趙少康的操作有如「無腦政治當沖」，連基本線圖都不研究就進場，只會被多空雙巴。

趙少康22日下午在臉書表示，蔡英文23日要打高端疫苗，之前坊間盛傳她4月已經在美國在台協會（AIT）打了兩劑BNT疫苗，自己是完全不相信蔡英文會幹這種事的，但沒有證據也辯不出什麼結果。

趙少康建議，為了遏止謠言，蔡英文可以考慮在明天注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

對此，陳子瑜表示，這種毫無根據，有如「社區便利商店旁邊雞蛋糕攤販的三叔公的六姨婆的房東」的說法，完全沒有任何可以進行合理懷疑、甚至要求證明的正當性嗎。

陳子瑜認為，趙少康這種招數，就像無本當沖一樣，如果技術好，確實有獲得短線政治利益的可能，但是趙少康一點證據都沒有，就像連基本的技術線圖都不研究，就直接進場，不管怎麼做，都會被多空雙巴。

陳子瑜說，自己現在就可以照樣造句，「坊間盛傳，趙少康的頭殼裡面是豆腐，要求趙少康開腦證明自清」，這就是趙少康想空蔡英文被巴。

另一方面，陳子瑜也說，一直被藍軍認為是「知識藍」代表的趙少康，淪落到拿不知哪裡來的謠言做政治攻防，任何一個有點理性跟邏輯的人都不會接受，這就是趙少康想多自己，也被巴。

陳子瑜狠酸，當年的政治金童，現在連巷口阿伯都可以輕鬆反擊，「真的是，可憐哪！」

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