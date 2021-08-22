　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

畢業即就業！門諾祭出豐厚就學獎助金每學期7萬　宜花東都有

▲▼門諾醫療法人機構針對宜花東三縣市就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系學生皆可提出申請獎助金。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫療法人機構針對宜花東三縣市就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系學生皆可提出申請獎助金。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為鼓勵學生畢業後返鄉服務，門諾醫療法人機構1建教合作就學獎助辦法即日起開放申請，凡就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系、戶籍為宜花東三縣市之學生，皆可提出申請，每人獎助金額為1學期7萬元，門諾醫院表示，接受本獎助學金之學生畢業取得相關證照後，即可就業，服務期間等同獎助金領取年限。
 
為穩定東部醫事專業人力，並鼓勵在地學子返鄉服務，門諾醫院自2009年起便推出就學獎助辦法，凡就讀醫療照護相關科系之五專四年級、二技一年級以及大學或四技三年級（含）以上在學生皆可提出申請，通過申請者除了由醫院提供每學期定額獎助金，最重要的是，不需再自行投履歷求職，畢業等於就業。12年來，已有近80名學子提出申請，50名學子畢業後順利投入職場服務。
 
今年才從長庚科技大學護理系畢業，目前服務於外科病房的許程澤
，大三時在網路上看到了這項獎助辦法，為了減輕家裡經濟負擔，同時為自己畢業後先鋪路，抱著試試看的心情提出申請，幸運的被錄取後，除了不再擔心生活費、可以全心投入專業學習外，面對畢業求職似乎也吃下一顆定心丸，不必像其他同學忙著投履歷或思考下一步。許程澤說，畢業後順利投入了自己喜愛的護理工作，除了珍惜這個機會，內心更多的是感謝。

▲▼門諾醫療法人機構針對宜花東三縣市就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系學生皆可提出申請獎助金。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
花、東地區幅員遼闊、地形狹長，醫事相關人力招募困難，門諾醫院祭出獎助辦法，期盼藉由獎助金的資助讓學子們安心向學，畢業順利就業，同時也達到穩定院內醫事人員的目標。

門諾醫院人力資源部進一步說，這項建教合作獎助辦法行之有年，早期申請者雖以護理科系學子居多，近年在院方以及相關醫事單位的努力下，已有藥劑、檢驗、復健等科系學子提出申請，且即將在明年畢業投入服務，這項獎助方案不僅能提前預訂儲備人才，對院內醫事人員的招募有很大的幫助，對於整體醫療服務品質提升也更臻完善。

▲▼門諾醫療法人機構針對宜花東三縣市就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系學生皆可提出申請獎助金。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院表示，今年就學獎助金即日起受理申請，凡就讀護理科系、藥學科系、復健相關科系、醫事檢驗相關科系等設籍於宜、花、東地區學生，或曾於本院實習表現優良者，學業總成績70分以上，操行成績80分以上且同學年度無累積大過處分者皆可提出申請，獎助名額為每學期上限15名，每人獎助金額1學期7萬元，全學年申請者，每學期再補助生活津貼12000元，畢業取得相關證照後，比照受獎助年限於院內相關單位服務。歡迎符合資格之在學生提出申請，報名日期即日起至110 年09月30日止。

相關訊息請參考門諾醫院官網。http://www.mch.org.tw/News/8349/Default.aspx。

►腦公！你不可以賴帳喔

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明
安全帽上「裝行車紀錄器」違規？　交通部給答案了
快訊／撲殺154隻貓「農委會要修法了」！　陳吉仲：這週公告
女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　霸氣買船寵5國混血大女兒
Google Play強制下架「8款App」！　被認定詐騙
境外移入「突破性感染」累積19例！　最多竟是這支疫苗
雲林增1例本土！　陳時中曝「個案情況」
今增6例本土「分佈4縣市」　這市3例最多
快訊／今日新增10確診　「6本土、4境外」
LIVE／154隻貓被安樂死惹議！陳吉仲緊急說明
LIVE／雙北疫情風險有望調降？　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一卡皮箱走南北！巷弄舊事生活節　翻出古早成家立業壓箱寶

畢業即就業！門諾祭出豐厚就學獎助金每學期7萬　宜花東都有

快訊／台南市永康民宅起火　火舌竄出消防人員全力搶救

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

麻豆區永安宮抽水站成功抵禦今年豪雨　黃偉哲治水有成受肯定

十年有「藝」　思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

台南做工行善團中元節接力修繕　市長夫人連趕三場慰問

全台警察機關內唯一「警察廟」　潮州分局每日供奉

《斯卡羅》「卓杞篤」查馬克辭世　安泰團隊允諾當孩子後盾

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

一卡皮箱走南北！巷弄舊事生活節　翻出古早成家立業壓箱寶

畢業即就業！門諾祭出豐厚就學獎助金每學期7萬　宜花東都有

快訊／台南市永康民宅起火　火舌竄出消防人員全力搶救

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

麻豆區永安宮抽水站成功抵禦今年豪雨　黃偉哲治水有成受肯定

十年有「藝」　思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

台南做工行善團中元節接力修繕　市長夫人連趕三場慰問

全台警察機關內唯一「警察廟」　潮州分局每日供奉

《斯卡羅》「卓杞篤」查馬克辭世　安泰團隊允諾當孩子後盾

柯文哲提餐廳座位「疫苗分區法」！陳時中曝考量：恐怕難達到效果

隱身山林秘境！烏來絕美「溫泉天堂」　飄浮在翠綠湖畔喝下午茶

高雄租房月噴6千！51K男「想買蛋黃區公寓」　老鳥經驗談：效益最大

郭婞淳神秘現身力挺中華男籃　陳盈駿喊話「一心」出征

學生妹手滑　iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」原因曝！網驚喊太扯

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

雙北風險等級要調降？　陳時中曝考量：在二級內維持正常生活

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

胡瓜再缺席《大集合》　八點檔男星當裁判...一上場秀護腰

154隻走私貓被安樂死！陳吉仲籲修法：走完檢疫程序後讓動物留下來

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

地方熱門新聞

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

鄭文燦賀「同學」獲獎　萬芳年齡曝

瑞豐夜市「驚傳熄燈」　夜市曝實情

《斯卡羅》查馬克辭世　安泰團隊允諾當小孩後盾

彰化女移工確診！足跡曝光

快訊／台南市永康民宅起火

麻豆永安宮抽水站成功抵禦豪雨

台南做工行善團中元節接力修繕

鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福

嗆女外送員「破查某」富王鴨肉小老闆遭判拘役30天

思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯天道804人

繁殖期禁捕「抱卵母蟹」　捕蟹船主年放200噸萬里蟹

更多熱門

相關新聞

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」

台北市勞動局就業服務處24日至26日於各個就服站舉辦徵才活動，其中包括7家餐飲業、製造業、零售量販業、居家長照機構等，一共釋出444個工作機會，其中海底撈釋出法務職缺，面議薪資區間4萬至10萬元，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾參與。

疫情降級企業搶人才

疫情降級企業搶人才

劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

劉邦棟：勞動部加碼挺青年就業

勞動部明赴政院報告青年獎勵就業計畫　這三種對象最高可領3萬

勞動部明赴政院報告青年獎勵就業計畫　這三種對象最高可領3萬

台獨機關槍「框酒店妹上課」　正宮怒：高興了吧

台獨機關槍「框酒店妹上課」　正宮怒：高興了吧

關鍵字：

重金人才門諾就學獎助金學期履歷畢業就業

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面