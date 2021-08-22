畢業即就業！門諾祭出豐厚就學獎助金每學期7萬　宜花東都有

▲門諾醫療法人機構針對宜花東三縣市就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系學生皆可提出申請獎助金。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為鼓勵學生畢業後返鄉服務，門諾醫療法人機構1建教合作就學獎助辦法即日起開放申請，凡就讀護理、藥學、復健、醫事檢驗等相關科系、戶籍為宜花東三縣市之學生，皆可提出申請，每人獎助金額為1學期7萬元，門諾醫院表示，接受本獎助學金之學生畢業取得相關證照後，即可就業，服務期間等同獎助金領取年限。



為穩定東部醫事專業人力，並鼓勵在地學子返鄉服務，門諾醫院自2009年起便推出就學獎助辦法，凡就讀醫療照護相關科系之五專四年級、二技一年級以及大學或四技三年級（含）以上在學生皆可提出申請，通過申請者除了由醫院提供每學期定額獎助金，最重要的是，不需再自行投履歷求職，畢業等於就業。12年來，已有近80名學子提出申請，50名學子畢業後順利投入職場服務。



今年才從長庚科技大學護理系畢業，目前服務於外科病房的許程澤

，大三時在網路上看到了這項獎助辦法，為了減輕家裡經濟負擔，同時為自己畢業後先鋪路，抱著試試看的心情提出申請，幸運的被錄取後，除了不再擔心生活費、可以全心投入專業學習外，面對畢業求職似乎也吃下一顆定心丸，不必像其他同學忙著投履歷或思考下一步。許程澤說，畢業後順利投入了自己喜愛的護理工作，除了珍惜這個機會，內心更多的是感謝。





花、東地區幅員遼闊、地形狹長，醫事相關人力招募困難，門諾醫院祭出獎助辦法，期盼藉由獎助金的資助讓學子們安心向學，畢業順利就業，同時也達到穩定院內醫事人員的目標。

門諾醫院人力資源部進一步說，這項建教合作獎助辦法行之有年，早期申請者雖以護理科系學子居多，近年在院方以及相關醫事單位的努力下，已有藥劑、檢驗、復健等科系學子提出申請，且即將在明年畢業投入服務，這項獎助方案不僅能提前預訂儲備人才，對院內醫事人員的招募有很大的幫助，對於整體醫療服務品質提升也更臻完善。





門諾醫院表示，今年就學獎助金即日起受理申請，凡就讀護理科系、藥學科系、復健相關科系、醫事檢驗相關科系等設籍於宜、花、東地區學生，或曾於本院實習表現優良者，學業總成績70分以上，操行成績80分以上且同學年度無累積大過處分者皆可提出申請，獎助名額為每學期上限15名，每人獎助金額1學期7萬元，全學年申請者，每學期再補助生活津貼12000元，畢業取得相關證照後，比照受獎助年限於院內相關單位服務。歡迎符合資格之在學生提出申請，報名日期即日起至110 年09月30日止。

相關訊息請參考門諾醫院官網。http://www.mch.org.tw/News/8349/Default.aspx。

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