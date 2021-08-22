海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」　北市10企業釋出444職缺

▲北市勞動局就業服務處24至26日，共邀集10家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達444個工作機會。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局就業服務處24日至26日於各個就服站舉辦徵才活動，其中包括7家餐飲業、製造業、零售量販業、居家長照機構等，一共釋出444個工作機會，其中海底撈釋出法務職缺，面議薪資區間4萬至10萬元，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾參與。

台北市勞動局長陳信瑜表示，北市府勞動局就服處此次徵才活動的時間地點，24日在北投、內湖就服站舉辦，26日在南港東明青銀、信義、艋舺就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

北市勞動局提及，海底撈火鍋（股）公司釋出139個工作機會，其中法務主管、法務經理職缺，瞄準具有台灣律師執業資格且英語流利法學學士菁英，面議薪資區間在4萬至10萬元；推出「海底撈菁英計畫」招募具備英語以外的第二外語能力人才，試用期3個月保障薪資4.5萬元，轉正再依能力等級敘薪；招募倉管人員、檢貨員且學歷不拘，需具堆高機操作士證照，薪介3.5萬元至4.1萬元，堪稱業界之最。

北市勞動局指出，貳樓餐飲面對這波疫情震盪，不裁員、不減班，仍釋出92個工作機會，其中儲備幹部10名薪資介於3.3萬元至3.8萬元。位於北投區電子製造業凱明有限公司釋出SMT工程師、SMT備料員及電子技術員職缺，工廠作業生活規律，收入穩定，也是二度就業、夜校生最佳選項之一。

此外，其他徵才廠商還有六堆伙房、美商德盟、爭鮮（旋轉壽司）、安心食品（摩斯漢堡）、揚秦國際（麥味登、炸雞大獅），及社團法人中華國際基督教十字架協會附設台北市私立真平安居家長照機構。