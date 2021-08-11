台獨機關槍「框酒店妹去上課」　正宮火了：踩我自尊，高興了吧？

▲李柏璋帶酒店妹去上課，老婆氣炸了！（圖／翻攝李柏璋臉書）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《框酒店妹全場「帶去學校上課」 台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆》，消失3年的「台獨機關槍」李柏璋自豪宣布，讀了5年大學終於畢業，接著還自爆曾框酒店妹全場，帶去學校上課，下課後還獎賞妹子去看電影按摩。消息曝光後，一名疑似是李柏璋的老婆氣炸發文，怒嗆「看來要腥風血雨了！」

李柏璋在臉書分享，神隱3年過著荒謬又奮發向學的生活，自曝以前上課前會跑去酒店喝酒玩耍，玩到一半又把酒店妹框出場，帶去學校點名給老師欣賞。就怕被網友出征「豪洨」，李柏璋也曬出IG照片證明，「當時我還叫她一定要換衣服，不然穿上班的便服去學校點名，我他X一定被老師死當，還好這個妹子很配合也很聽話。

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事實上，當時李柏璋早已ㄎㄧㄤ掉，他強調除了買全場外，「我記得那天下課，我還獎賞這個酒店妹去看電影按摩，雖然整個酒醉也不知道我到底看了殺小！」

另外，李柏璋加碼「酒店妹的彎腰服務」照片，只見對方彎著腰夾菜，李柏璋自稱是時間管理大師，「在台北要去酒店吃晚餐，建議選擇早番，因為越早去才有漂亮的小姐能選，八點後到，就只能吃剩菜了，所以通常我們都六點前就開好包廂開喝，然後喝到快八點時，我再搭計程車回學校點名，應該也可以算是時間管理大師了吧！」

▲酒店妹彎腰服務曝光！（圖／翻攝李柏璋臉書）



▲女網友疑似是李柏璋正宮！（圖／翻攝臉書）



消息曝光後，一名女網友疑似是李柏璋的老婆，她於昨晚氣炸PO文，「李柏璋說他帶酒店妹去上課，我都不知道，看來要腥風血雨了！」今日上午，女網友再度火爆貼文，全文如下：

一個晚上過去了，不得不說，我如果再這樣繼續不表明自己立場，每次做完狗屁事情都矇混過去帶過。

發那什麼垃圾文章

讓別人以為老婆開放到不得了、寬宏大量成這副德性，要假裝單身第五年嗎？

事後跟我說「啊那都過去了，以前的事情了」草草帶過就可以不負責任嗎？

沒在鬼扯，我收到排山倒海的私訊，我完全不知情，搞到別人都以為「我是知情的」、「我同意他這麼做的」。

我要直接開地球了，不要再用鬼扯理由跟我說「別管我，你這樣根本在干涉我工作！」

整夜哭到頭痛才睡著。

踩我的底線、自尊，換取你的聲量，高興了吧？

底下網友回應，「辛苦你了」、「多愛自己一點」、「真的，我也有看到，秀秀」。李柏璋老婆則崩潰回應「到底要給我多少傷害？」

▼ 正宮爆氣：踩我的底線、自尊，換取你的聲量，高興了吧？（圖／翻攝臉書）

