疫情降級企業搶人才　台南市勞工局中型就博會釋出逾1600個工作機會

▲台南市勞工局21日於台南科技工業區科技五路，辦理2021「台南好生活台南呷頭路」中型徵才活動，共釋出1681個工作機會，初步媒合率55.42％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局21日於台南科技工業區科技五路，辦理2021「台南好生活台南呷頭路」中型徵才活動，邀集Garmin台灣國際航電、期美科技、友達光電、美喆國際、聯合再生能源、光洋應用材料等20家廠商參與，共釋出1681個工作機會，徵才薪水超過3萬元共有271個職缺，初步媒合率55.42％。

黃偉哲市長表示，隨著疫情趨緩，為協助就業，市府除持續招商開創就業機會，例如國際知名GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電）近期亦投資進駐台南市，預計投資90億元、可創造年產值超過500億元、提供7500個就業機會，未來也將規畫多場實體徵才活動方便市民求職，大家一起打拼、為臺南發展注入新能量。

勞工局長王鑫基說，台南科技工業區是南部文化經貿及製造中心，吸引高科技、高附加價值產業投資，目前共有165家廠商進駐，當疫情警戒降二級後，馬上辦理首場實體中型徵才活動協助廠商求才，解決缺工需求，媒合勞工朋友就業，打造勞資雙贏「安居樂業」的希望家園。

21日徵才活動因應新冠肺炎疫情，採戶外場地辦理，並依照中央防疫各項指引規定，現場進行人流管控、量測額溫、實聯制登記並保持社交距離及全程配戴口罩等，活動現場提供CPAS職涯諮詢及投履歷送好康活動。勞工局職訓就服中心近期亦陸續辦理多場次徵才系列活動，有求轉職意願的市民朋友要把握機會前往參加，相關活動資訊可電洽06-6330820，或至勞工局職訓就服中心網站查詢。

「LANVIN浪凡熱銷香水」

