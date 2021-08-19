　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局今(19)日獲報國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。派遣斗南、虎尾等單位人車前往現場搶救，現場患者有三名，一名小女孩獲救脫困，生命徵象穩定，另兩名成年人受困車內，疑似OHCA送醫搶救。

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

▲消防人員拆解車體先將小女孩救出。 （圖／民眾提供）

雲林縣消防局指出，今日晚間22時13分獲報表示，國道一號南下243公里處接近78系統交流道附近，一輛轎車撞擊工程車，內二線一台車、路肩一台車，內二現自小客車嚴重變形，車上有人受困。

雲林縣消防局計出動救護車3輛、器材車1輛、消防車1輛、消防人員10人，消防人員於22時28分協助車中小女孩脫困，女孩頭部有撕裂傷、意識清楚，生命徵象穩定，另兩名受困成人疑似OHCA。22時44分救出女性OHCA患者(約50多歲)，與小女孩(5歲))一同送至大林慈濟醫院急救。22時49分消防局虎尾分隊救護車將男性OHCA患者(約50多歲)送往斗六台大急救。

現場交由國道警方持續處理中。

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

▲22時49分雲林縣消防局虎尾91救護車將男性OHCA患者送往斗六台大急救。 （圖／民眾提供）


►Her今天推出「 人氣暢銷地墊Top2」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

►開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　打開ㄇ字形每份成本30元

►斗六工業區下水道遇雨發臭！科技監測逮食品廠　暗管排強鹼污水

►虎尾鎮安溪里長18年來辦理暑輔營　超暖原因讓人鼻酸


►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象
「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐
快訊／依瑟儂宣布「母親驟逝」：抱歉沒讓她看到奧運獎牌
少吃還是胖？營養師揪「8大殘酷原因」　肚子餓3種食物別碰
洪孟楷爆郵局逼員工打高端　「最速件」宣傳平台預約
即／國一小客車追撞工程車！1男1女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

「蘇大媽」與警拉扯涉妨害公務　法院一審判無罪：單純掙脫動作

確診男刺傷3護理師　辯「1理由」想交保　檢反駁：出來會一直看到

快訊／新北刑大直搗毒窟…搜半公斤安毒　4人跳樓摔斷腿

3滯台藏人稱「無國籍」想留台灣提告　因為「護照都是真的」敗訴

不老騎士夜衝6小時！迷航繞半個桃園　少一道光被尋獲

丁怡銘「萊牛風波」不起訴！皇家傳承又中招：為何一再打擊我們？

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

「蘇大媽」與警拉扯涉妨害公務　法院一審判無罪：單純掙脫動作

確診男刺傷3護理師　辯「1理由」想交保　檢反駁：出來會一直看到

快訊／新北刑大直搗毒窟…搜半公斤安毒　4人跳樓摔斷腿

3滯台藏人稱「無國籍」想留台灣提告　因為「護照都是真的」敗訴

不老騎士夜衝6小時！迷航繞半個桃園　少一道光被尋獲

丁怡銘「萊牛風波」不起訴！皇家傳承又中招：為何一再打擊我們？

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

石碇烏塗農再青年返鄉授藝　社區闢建線上森林療癒課程

8月22日祖父母節　新北市圖邀祖孫相揪線上共學時光

2021秋冬最夯6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻

8／27前外帶限定！板橋望月樓鮑魚龍蝦双人套餐5折優惠

塔利班接管阿富汗「擁28兆礦藏」　美學者：若能開發，10年變富國

避免當沖降稅引發市場扭曲　金管會出3大招！

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

快訊／花蓮深夜規模4.2地震　最大震度4級

新北蜜香紅茶比賽結果出爐　三峽「日盛製茶」農友周平國奪冠

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

高雄14歲少女離家一個月　為救男友遭溪水沖走

即／想救落水男友！14歲少女拉上岸　結果自己溺水失蹤

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女圖釘插頭狂虐

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

大麻酸柴油入侵大學　牛肉麵老闆竟是毒梟

更多熱門

相關新聞

釣客受困沙洲　警消驚險救命

釣客受困沙洲　警消驚險救命

台中市太平山區下午突然下起暴雨，一名31歲的越南籍男移工下午4點多，跑到一江橋下釣魚，不料水勢暴漲來不及逃生，受困沙洲，一度危急，消防局出動各式消防車4輛、救護車1輛、橡皮艇2艘、人員11名前往搶救，先從太堤西路的鐵馬吊橋垂下救生衣給移工穿，然後在從距離10公尺的岸邊拋出繩索，10分鐘即順利救回，由於男移工不諳中文，正連絡仲介公司前來了解事發經過。

推動路口「停+讓」　雲林縣警局跨單位研商劃設標線

推動路口「停+讓」　雲林縣警局跨單位研商劃設標線

開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　每份成本30元

開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　每份成本30元

斗六工業區下水道遇雨發臭　科技監測逮食品廠瞎搞

斗六工業區下水道遇雨發臭　科技監測逮食品廠瞎搞

虎尾鎮公所編百萬預算　普發住警器

虎尾鎮公所編百萬預算　普發住警器

關鍵字：

國道雲林送醫搶救工程車追撞受困

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

即／威力彩22億獎號出爐　頭獎本屆第三高

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！　命理專家曝這號財運無限大

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面