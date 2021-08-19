快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局今(19)日獲報國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。派遣斗南、虎尾等單位人車前往現場搶救，現場患者有三名，一名小女孩獲救脫困，生命徵象穩定，另兩名成年人受困車內，疑似OHCA送醫搶救。

▲消防人員拆解車體先將小女孩救出。 （圖／民眾提供）

雲林縣消防局指出，今日晚間22時13分獲報表示，國道一號南下243公里處接近78系統交流道附近，一輛轎車撞擊工程車，內二線一台車、路肩一台車，內二現自小客車嚴重變形，車上有人受困。

雲林縣消防局計出動救護車3輛、器材車1輛、消防車1輛、消防人員10人，消防人員於22時28分協助車中小女孩脫困，女孩頭部有撕裂傷、意識清楚，生命徵象穩定，另兩名受困成人疑似OHCA。22時44分救出女性OHCA患者(約50多歲)，與小女孩(5歲))一同送至大林慈濟醫院急救。22時49分消防局虎尾分隊救護車將男性OHCA患者(約50多歲)送往斗六台大急救。

現場交由國道警方持續處理中。

▲國道一號南下243公里處，一輛自小客車追撞工程車車禍，車輛嚴重變形。現場患者有三名，一名小女孩脫困獲救，生命徵象穩定，另兩名成年人疑似OHCA送醫搶救。 （圖／民眾提供）



▲22時49分雲林縣消防局虎尾91救護車將男性OHCA患者送往斗六台大急救。 （圖／民眾提供）



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