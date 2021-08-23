30萬包牌拚27億！募100股選17個號碼排列　中了可搬回2000萬

▲台灣彩券威力彩今日開獎，已續槓龜41期目前獎金上看27億元，彩券行買氣都很旺。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券威力彩今日開獎，已續槓龜41期目前獎金上看27億元，是今年最高單注獎金，雲林縣一家彩券行以招股集資，以每股3千元邀集100股為30萬元集資包牌，4天來募集至今天早上7時只剩30股，業者陳建方受訪表示，對中獎相當有信心，也期待幸運之神眷顧抱回大獎。

虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，曾經中過大樂透100多萬獎金來平分。上期威力彩頭獎累計21.5億，招募9.4萬元雖未能幸運拿下頭獎，將這期頭獎27億再接再厲。選了17個號碼排列，總共排列3000組號碼，以每股3000元募股，預計募100股集資30萬，再拚一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳建方受訪表示，一個人的力量要中頭獎不易，集資可增高中獎機率，尤其大家集氣，結合更多人的力量和運氣，相信可拼出頭獎來。 （圖／記者蔡佩旻攝）

陳建方受訪表示，一個人的力量要中頭獎不易，集資可增高中獎機率，尤其大家集氣，結合更多人的力量和運氣，相信可拼出頭獎來。開獎時間就在今晚8點30分，陳建方和股友在網路臉書催股，希望達到百人集資又集氣目標，幸運拉下27億頭獎彩金，初估如果幸運獲獎，每股仍可獲獎金約二千萬元。

▲虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，曾經中過大樂透100多萬獎金來平分。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，曾經中過大樂透ㄧ百多萬獎金來平分。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬 目標揪30萬拼27億

►威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

►快訊／曾在北市工作！雲林女看護確診 去過超商、全聯

►變態機車男跟蹤OL上班瘋狂襲臀 她大叫驚逃竟還被迴轉逆向緊追



