南鐵半拆遷戶被強拆　立委陳椒華：鐵道局毀諾！

▲立委陳椒華關心南鐵半拆遷戶黃春香，凌晨前往台南黃春香家關心，並疑質鐵道局毀諾強拆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華關心南鐵半拆遷戶黃春香，20日凌晨前往台南黃春香家關心，持續陪伴黃女及聲援同學、民眾們，陳椒華表示，已要求鐵道局長出面說明，上禮拜三行政院明明承諾在協調、釐清爭議前緩拆，為何已經有警力部署且強拆？

立委陳椒華指出，對於過去我們提出的具體質疑，包括究竟樓梯妨礙什麼地下結構等，鐵道局一直不正面回答問題，難道交通部乃至於行政院，就要這樣放任鐵道局毀棄行政院上週的承諾？如果就這樣進行工程下一步、拆得不明不白，是不公不義的，他不會坐視不管。

台南服務處副主任李冠霖也說，行政院、交通部、鐵道局、台南市政府層層踢皮球，從來沒有跟黃春香、關注組、服務處坐下來針對各項疑問開正式的會議釐清，開聽證會的訴求也一再被無視，如今，鐵道局依然表示使用公權力強拆，漠視人民的居住權，這樣的台灣真的符合土地正義的精神嗎？再次嚴正聲明：對等協商才是唯一的路。

黃春香臉書於中午在PO文指出，20日凌晨5時45分斷電，鐵道局從一樓屋後破壞鐵皮，接著用乙炔燒東西，使現場充滿粉塵、煙霧瀰漫。從二樓樓梯開始清場，過程相當暴力。7時30分左右，警察用油壓剪把二樓未被徵收的房間門整個破壞，並把房間內包括黃春香等3人壓制在地與拖出。近8時半，最後一批在4樓的人被清出，所有聲援者與記者均被清出房子。目前有聲援者心臟不適就醫及部分中暑。

早上10時半左右，黃春香看到未被鐵道局徵收的正門被鐵皮封住而相當憤怒，現場聲援者立刻要求能否現在提供拆除計畫以及加固計畫資料，中工處人員躲在非常後面，後來才由時代力量陳椒華委員，要求鐵道局下午3時前要提供拆除計畫。

從頭到尾，與交通部、鐵道局的要資料經驗都非常的差，即便到了拆除當日，仍要拖到下午3時才到，這到底是算甚麼！此時此刻，黃春香與聲援者被隔在巷口，許多人的東西都還在裡面，卻持續聽到屋內施工聲音，黃春香與大家都非常緊張，被強拖出屋外之後焦急如焚。現在的訴求是要到鐵道局拆除計畫書、以確保黃春香的後續居住。

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