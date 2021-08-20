南鐵最後半戶強拆！250警力進駐現場　帶離黃春香+聲援者76人

▲台南鐵路地下化工程20日清晨拆遷最後一戶，黃家黃春香由女警攙扶保護離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程20日清晨拆遷最後一戶黃家，黃家動員支持者19日晚上進駐黃家聲援，阻擋政府強拆，台南市警方20日凌晨3時就動員250名警力到現場戒護，清晨6時鐵工局中工處宣告強制拆除命令，警方開始執行勸離行動，於上午8時16分完成，前後共帶離黃春香及聲援學生、民衆76人，預計中午完成拆除行動。

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黃春香20日凌晨4時多在臉書發文透露，鐵道局約凌晨2時封閉地下道入口，將近3時警方封閉巷口，並迅速包圍房屋，目前屋內約50名聲援者緊戴口罩、反鎖在屋內，黃春香臉書同時直播現場最新狀況。

台南鐵路地下化因工程需要東移，迫使340戶遷移，如今僅剩黃春香1家「半拆戶」，鐵道局中工處去年7月、10月兩度發動強拆，都遭黃春香以及與學生聲援抵擋。不過最近鐵路局祭出最後通牒，表示20日清晨6時強拆，黃春香與支持者接獲通知後揚言抗爭到底。

▲鐵道局宣布後，警方為了保護裡面的屋裡民眾及施工人員安全，開始柔性勸導宣告。

據了解，交通部鐵道局中部工程處辦理「台南市區鐵路地下化北區用地地上物拆除作業」工作，於20日6時許針對徵收範圍內逾期且無正當理由，遭拒絕拆除之開元路11、13號建築樓梯，依法執行強制拆除作業。

▲台南市警方用大聲公勸離現場支援民眾、學生，並在中工處宣布拆除命令後，馬上進行勸離、強制架離行動，並將支持民眾、學生一一帶離拆除現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

拒絕拆除戶黃春香獲陳抗團體到場聲援，時代力量立委陳椒華也到場關心，轄區台南市警五分局警力到場協助並維持秩序，確保在場學生與民眾安全及拆除作業順利進行。

由於各項情資反映，拒拆戶黃春香及抗議人士將留在屋內不離開，為顧及工程進行時拒拆戶內學生與民眾人身安全，動員警力250名於20日凌晨3時部署完畢，現場指揮官五分局長李名昌全程指揮，警方秉持「依法行政」、「保護學生及民眾安全」之原則，拆除作業於將於中午12時順利完成。

20日清晨6時許，中工處向黃春香宣告強制拆除命令；6時12分警方從現場後門進入，開始執行強制架離，警方動用男警及女警，勸導現場支持者離開，如拒不離開者即強制架離，並於上午8時16分完成，前後共帶離黃春香及聲援學生、民衆共計76人。

上午8時45分許，抗議學生再度返回現場，均遭警方制止阻隔於封鎖線外，鐵工局中工處工程人員開始進行拆除作業，預計12時結束。市警五分局強調，為讓拆除作業順利進行，避免發生警民激烈衝突，台南市警局動員永康分局等鄰近分局及轄區五分局動員警力250人，並指揮市警五分局加強各項危安情資蒐集，並多次與相關單位協商，預擬各項處置腹案，才能在無人受傷的情況下，圓滿完成拆除戒護任務。

▲面對二樓民眾，警方築人牆接力保護其離開。

市警五分局指出，這次拆除五分局承受極大壓力，當拆除工作順利執行，現場執行員警均鬆了一口氣，五分局長李名昌感謝各單位支援警力配合五分局指揮調度，在大家通力合作下完成此艱鉅任務，也對所有員警辛勞表示慰勉。

▲有民眾在三樓以上，警方冒險犯難搭車上樓。

▲台南市警方使用高空作業車，從4樓勸離支持民眾，乘坐時使用安全索，保護民眾安全離開。

鐵道局中工處副處長吳志仁指出，南鐵地下化通車原本計畫在2016年完成，但已延誤到2024年，嚴重影響台南市都市發展，惟因用地取得問題，導致通車落後，所以今天才來執行拆除工作，讓工程能順利進行，有關黃春香女士的重建需求，南鐵局會全力協助所需。

▲鐵道局中工處副處長吳志仁說明強拆程序與原委。

對於黃春香指南鐵局當初承諾不拆樓梯部分，吳志仁否認，並表示一切依切結書內的路權線處理，並無不拆樓梯部分，因現場是半拆戶，在警方協助排除屋內人員之後，即做加固支撐，再進行拆除作業，會儘快完成拆除作業，確保工程進度順利執行。

▲鐵道局中工處拆除人員在2樓進行拆除作業。

▲拆除現場在警方強力介入下人員已淨空。

黃春香臉書於中午在PO文指出，20日凌晨5時45分斷電，鐵道局從一樓屋後破壞鐵皮，接著用乙炔燒東西，使現場充滿粉塵、煙霧瀰漫。從二樓樓梯開始清場，過程相當暴力。7時30分左右，警察用油壓剪把二樓未被徵收的房間門整個破壞，並把房間內包括黃春香等3人壓制在地與拖出。近8時半，最後一批在4樓的人被清出，所有聲援者與記者均被清出房子。目前有聲援者心臟不適就醫及部分中暑。



早上10時半左右，黃春香看到未被鐵道局徵收的正門被鐵皮封住而相當憤怒，現場聲援者立刻要求能否現在提供拆除計畫以及加固計畫資料，中工處人員躲在非常後面，後來才由時代力量陳椒華委員，要求鐵道局下午3時前要提供拆除計畫。



從頭到尾，與交通部、鐵道局的要資料經驗都非常的差，即便到了拆除當日，仍要拖到下午3時才到，這到底是算甚麼！此時此刻，黃春香與聲援者被隔在巷口，許多人的東西都還在裡面，卻持續聽到屋內施工聲音，黃春香與大家都非常緊張，被強拖出屋外之後焦急如焚。現在的訴求是要到鐵道局拆除計畫書、以確保黃春香的後續居住。（更新於12時26分，補充黃春香臉書最新說法）

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