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南鐵斷電清場強拆！黃春香痛斥「過程相當暴力」　最新訴求曝光

▲▼南鐵強拆。（圖／翻攝黃春香臉書）

▲黃春香及聲援者目前被隔在巷口。（圖／翻攝黃春香臉書）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南鐵路拆遷案最後一戶「黃春香家」今(20日)清晨進行強拆，黃春香在與警方對峙長達1小時後遭架離，稍早黃也在臉書回報現場情況，直指交通部、鐵道局整段清場過程「相當暴力」，現黃春香與聲援者皆被隔在巷口，許多人的物品還在屋內，目前訴求希望能要到鐵道局拆除計畫書、與拿回現場聲援夥伴的私人物品。

▲▼南鐵強拆。（圖／翻攝黃春香臉書）

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▲現場大批警力組成「人牆」。（圖／翻攝黃春香臉書）

黃春香表示，黃家今清晨5時45分斷電，鐵道局從一樓屋後破壞鐵皮，接著用乙炔燒東西，使現場充滿粉塵、煙霧瀰漫，從二樓樓梯開始清場，「過程相當暴力。」上午7點半左右，警察用油壓剪把2樓未被徵收的房間門整個破壞，並把房間內包括黃春香等3人壓制在地，隨後拖出帶離現場。

上午近8點半，最後一批在4樓的人被清出，所有聲援者與記者均被清出房子，目前有聲援者心臟不適就醫及部分中暑；上午10點半，黃春香看到未被鐵道局徵收的正門被鐵皮封住而相當憤怒，現場聲援者立刻要求能否現在提供拆除計畫以及加固計畫資料，中工處人員躲在非常後面，後來才由時代力量陳椒華委員，要求鐵道局下午3點前要提供拆除計畫。

黃春香指出，從頭到尾，與交通部、鐵道局的要資料經驗都非常的差，即便到了拆除當日，仍要拖到下午3點才到，「這到底是算甚麼！」此時此刻，黃春香與聲援者被隔在巷口，許多人的東西都還在裡面，卻持續聽到屋內施工聲音，黃與聲援者都非常緊張，被強拖出屋外之後焦急如焚，「現在的訴求是要到鐵道局拆除計畫書、與現場聲援夥伴的私人物品！」

▼黃春香及聲援者稍早被架離現場。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

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