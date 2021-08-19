美麗華球場工會罷工逾百日　時力爆體育署金援資方348萬

▲美麗華工會日前赴行政院抗議。（圖／記者余弦妙攝）



記者林銘翰／台北報導

美麗華高爾夫球場爆發勞資爭議，工會展開罷工至今已超過百日，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭19日指出，美麗華涉嫌以不實資訊向體育署申請紓困補助，體育署似未釐清事實就補助348萬元。對此，體育署表示，若資方違反紓困相關規範，將依規定追回補助。

時代力量立法院黨團19日上午召開「美麗華工會罷工已逾百日：體育署金援資方，勞動部遲不表態」記者會，並邀請體育署、勞動部及經濟部官員列席回應。

王婉諭表示，美麗華高爾夫球場過去曾舉辦LPGA等知名國際賽事，相關賽事也受到教育部體育署補助多達7720萬元，然而自2015年美麗華工會成立以來，勞資爭議不斷。

王婉諭指出，資方在今年4月以企業分割為由，資遣許多工會成員，引發美麗華工會二度罷工，甚至在罷工期間繼續違法解雇員工。同時，時力黨團也發現，美麗華涉嫌以不實資訊向體育署申請紓困補助，而體育署未釐清事實就補助348萬元。

▲時代力量立法院黨團召開「美麗華工會罷工已逾百日：體育署金援資方，勞動部遲不表態」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



美麗華工會理事張鴻銘表示，罷工迄今已超過百日，期間只有感受到政府不斷助長資方氣焰，呼籲立法院應針對《企業併購法》漏洞所衍生的勞工權益侵害，即刻進行修正，以避免下一個像美麗華工會一樣的受害者。

美麗華工會顧問葉瑾瑜則說，工會期待勞動部勞裁會給勞工一個公平正義的裁定，讓美麗華工會是最後一個受害者，不要讓資方覺得「只要我高興，花錢消滅工會有什麼不可以」。

時代力量黨團副總召陳椒華提及，上週資方指派律師代表跟工會密集協商團體協約，工會代表也在8月12日確認協議文字完全沒問題，資方代表卻聲稱要再研議，甚至在8月16日完全缺席協商，恐涉嫌違反《工會法》「不誠信協商」的規定。

對此，勞動部勞動關係司科長劉政彥表示，團體協商的內容不能違反《團體協約法》和《工會法》，若要求限制工會協助成員、工會需公開道歉等協商條件，無益於爭議解決，勞動部嚴正表達反對。

教育部體育署綜合規劃組科長張儒民則說，體育署同意儘速依照紓困須知進行稽核，調查資方在5月至7月間是否有依規定發給基本工資以上之薪資、離職員工是否未超過1/6，以及是否有違反勞工法令情節重大，若資方違反紓困相關規範，也會依規定追回補助。