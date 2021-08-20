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強拆南鐵「最後一戶」！他轟蘇揆：4天前看斯卡羅，今將我們連根拔起

▲▼南鐵拆遷。（圖／翻攝Facebook／黃春香）

▲聲援者前一夜即抵達現場表達訴求。（圖／翻攝Facebook／黃春香）

記者莊智勝／台南報導

台南鐵路地下化因需要東移，迫使340戶遷移，如今僅剩黃春香一家半拆；鐵道局日前下達最後通牒，表示將於20日清晨6時強拆，不料警方凌晨3時就出動300名警力到場，直接設置拒馬包圍黃家，還壓制、驅離聲援者。對此，政大教授徐世榮嚴厲譴責民進黨政府，「希望台灣人民不再上當！」

徐世榮在臉書PO文表示，「4天前，蘇貞昌在看了《斯卡羅》之後表示，『這個故事當你看了感動，是因為你正是這塊土地的一份子，這塊土地的主人...，一起知道我們和土地連在一起，這是我們的家園。』但是，在現實的社會，請看看黃春香的個案，也請看看台南鐵路東移這個案例，請問，蘇貞昌、賴清德、及民進黨有真的把我們看成是「你正是這塊土地的一份子，這塊土地的主人」嗎？完全沒有的，當人民跟土地連結在一起，並把這裡當成是「我們的家園」時，請問，是誰把我們連根拔起？」

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徐世榮痛斥，民進黨政府說一套、做的卻完全是另外一套，「都是在騙！我們除了不再上當外，也應嚴厲譴責民進黨政府！」

▼300名警力凌晨3時到場包圍黃家。（圖／翻攝Facebook／黃春香）

▲▼南鐵拆遷。（圖／翻攝Facebook／黃春香）

▲▼南鐵拆遷。（圖／翻攝Facebook／黃春香）

黃家是南鐵拆遷案最後一戶，目前已是「半拆除」狀態，現場僅存局部斷垣殘壁；黃春香訴求「保留原梯」，認為如此並不影響台鐵地下化政策，但卻未與政府達成共識，今晨與警方僵持1小時候遭到驅離，黃春香也直言「對政府非常失望。」

在鐵道局宣布拆除後，稍早警方也指出，為了保護屋內聲援民眾及施工人員的安全，會採柔性勸導宣告，慢慢將聲援者勸離、帶離，送往安全保護處所，並逐一檢查屋內有無危險物品；另針對爬上3、4樓的聲援民眾，警方則採用高空作業車，保護民眾離開，另黃春香稍早已在女警的攙扶下保護離開。

▼警方集結驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▼黃春香在對峙1小時後，稍早遭到警方帶離。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

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