極端氣候來臨！台東提供3蓄水設施申請管道　解決乾旱困境

▲▼極端氣候來臨，中央及地方都有管道協助農民建構蓄水設施，解決灌溉及乾旱問題。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

由於近年極端氣候，乾旱豪雨頻繁交替，在農業經濟及環境生態等各方面所造成損失難以估算。台東縣政府表示，為調節農業耕作所需用水，影響作物收成，農民有多個管道可提出申請補助蓄水設施，如農田水利署台東管理處，提供管路灌溉系統及蓄水池等設施補助、水土保持局台東分局受理山坡地之蓄水設施設置補助，或藉由議員依現況提出建設需求，再由縣府構築儲水設施。

縣府農業處表示，農委會實施「推廣管路灌溉設施補助計畫」，農民可向農田水利署台東管理處申請補助管路灌溉系統及灌溉調蓄設施，前者如穿孔管、噴頭、微噴及滴溉等系統，後者如蓄水池等，其蓄水池設施需與管路設施共同申請，無單獨補助設置，須先由農民墊支待完工確認後核撥補助款，本計畫全年度接受申請，相關詳情公告於農田水利署官方網站。

另外，農民反映山坡地缺水情況更為嚴重，如有蓄水池可緩解缺水狀況，因此，位於山坡地範圍內的農民及農業企業機構，請至農委會水土保持局下載申請表單，透過水土保持局「山坡地農地水土保持及附屬設施補助」申請灌溉用蓄水池。此外，由於各地缺水問題造成農業損失，議員們相當關心，希望縣府提供協助，藉由議員提出建設需求，再由縣府規劃設置灌溉蓄水池，進行水資源調節，以解決坡地灌溉困難的問題。

縣府農業處指出，蓄水池屬農作產銷設施之農田灌溉排水設施，不管透過何種管道設置或申請補助，皆須依法申請農業設施容許使用，如案地位處山坡地範圍，還須同步申請免擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報，倘若蓄水池為坡地農場規劃之水土保持設施，位於山坡地範圍內設置且符合特定條件者，則得免辦農業設施容許使用。

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