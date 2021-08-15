東勢老農父親節前夕「巡視菜園」失蹤　警消陸空搜尋8天無所獲

▲東勢農民失蹤，穿山甲義消分隊支援大甲溪沿岸搜救。（圖／翻攝穿山甲臉書）

記者李忠憲／台中報導

東勢賴姓農民父親節前夕失蹤至今第9天！家屬焦急如焚，警消也連續幾天會同民間搜救團體在大甲溪沿岸搜救，更多次出動空拍機空陸搜尋，但仍沒發現蹤跡。家屬雖焦急如焚，但連日任務讓搜救人員體力耗盡，15日暫停搜救。

在東勢種植蔬菜的77歲賴姓男子8月7日 在東勢區福盛街巡視菜園，竟無故失蹤沒回家。其妻下午1點多發現丈夫沒回家又聯絡不上，趕緊報案失蹤。家屬也公布尋人啟事，公布賴男相片與特徵，其身穿藍色線條襯衫、卡其褲、白色帽子、黑色拖鞋、紅色雨傘，身高約160公分，身材瘦小。

▲▼消防隊與義消集結，在大甲溪沿岸搜尋失蹤老農。（圖／民眾提供，翻攝穿山甲臉書）

警方與消防人員研判，賴男有可能落水，立刻進行救溺行動，並找來台中市第一大隊穿山甲義消防隊等民間搜救團體，連日在沿岸搜救，並出動空拍機來回巡視，陸空搜索。

昨日傳出大甲溪畔有發現失蹤者的拖鞋和雨傘，消防局第二大隊立刻與空拍義消、穿山甲義消分隊及民防團體前往東勢區石角溪龍神橋下游300公尺，往下游搜尋到石岡水壩區域，但一天下來仍未發現。

清潔牙縫最方便

【更多新聞】

►全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒 消防局說話了

►《火神》種子爆召回群聚 消訓中心：受訓前已接種將強化防疫要求

►極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動 廖大乙激推「雙尖一圓」