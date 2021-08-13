挺過枯水乾旱期　台南曾文水庫蓄水率達100％

▲台南文水庫水位達230公尺，蓄水量5.09億立方公尺，蓄水率100％，相隔近3年再「滿水」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南曾文水庫集水區從8月2日至13日下午1時的累計降雨量888.7毫米，累計入流量5.04億立方公尺，放流量4.12 億立方公尺，南水局透過科學、嚴謹的操作，於13日下午1時40分水位達230公尺，蓄水量5.09億立方公尺，蓄水率100％，是自2018年9月7日歷經1071天後再次達到蓄水率100％。

8月2日至8月8日降雨期間，南水局參考氣象局預估降雨量及水庫入流量，謹慎評估各放水設施開啟時機，期間除利用溢洪道進行調節性放水，以騰出滯洪空間，維護水庫及下游安全，同時進行水庫下游河道淤泥暫置場之沖淤作業，以利水庫抽泥作業持續進行，維持庫容，更利用永久河道放水道及防淤隧道進行放水及排砂，並持續開啟發電放水路進行發電，力求水資源利用最佳化。

曾文水庫亦配合烏山頭水庫供灌作業適時放水蓄存於該水庫，因曾文水庫現仍有豐沛入流量，而且氣象局預報未來集水區仍有發生雷陣雨之可能，曾文水庫在滿足未來各標的用水需求並兼顧水庫安全前題下，仍會適時調節性放水，以調控水庫水位，因此請下游民眾務必遠離曾文溪河床，以維安全。

「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元

