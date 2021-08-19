松山之亂8千元河蟹被罵爆！分局否認「黑白和解」　地院狠打臉

▲松山之亂砸派出所螢幕徐權。（圖／記者羅志華攝）

記者張君豪／台北報導

今年4月16日四海幫眾闖入中崙所砸毀公務電腦、事後台北市警局與刑事局針對涉案的四海幫海岳堂分子連續兩波掃蕩並逮捕涉案徐姓兄弟及四海幫大哥徐天力，但「松山之亂」涉嫌砸毀公務電腦的徐權19日在台北地院開庭審理時，徐權向法官表達希望能以賠償他砸毀的公務電腦螢幕當作和解。

雖然松山所警員蕭育宏曾向法官表示，他不能代表分局做決定，松山警分局下午也緊急發表新聞稿澄清：「針對本案，毀損賠償及妨害公務部分均尚未判決確定，松山警分局再次強調並未與被告徐權達成賠償及和解。」

▲松山警分局教官4月22日與衝突民眾握手互表歉意、事後引發一連串警界風暴。（圖／記者張君豪攝）

但松山警分局強調蕭員並未擅自徐權和解說法，卻遭台北地方法院打臉，北院說明：「本院110年審訴字第715號妨害公務等案件，是松山分局中崙派出所當時在值班台使用電腦遭被告毀損，值班員警蕭育宏提出告訴。該案於今日進行準備程序，告訴人蕭育宏與被告於今日達成和解，並作成調解筆錄。」

雖然公訴檢察官曾提出抗議，認為松山之亂案情遠比一般毀損公物案件嚴重，引發廣泛社會關注及嚴峻輿情效應、如果給徐男緩刑，可能無法遏止黑幫成員做出類似衝動失序行為，檢方認為不適合給緩刑，但法官認為可等案件程序完備後，給予簡易判決。

松山警方則表示：台北地院19日10時50分開庭審理徐男妨害公務案，開庭前雙方於調解室針對毀損螢幕之賠償價格向警員詢問，警員僅表示螢幕價格表示約「8,000元」，松山警方強調並非分局以8,000 元與徐男和解，檢方也強調徐男行為應從重以毀損公物罪論處。

但分局說法明顯與台北地方法院不同，且法院認證警方已與徐男完成調處和解程序，蕭員與徐男在庭上完成和解引發警界譁然。連還在偵辦松山之亂後續組織犯罪的專案小組成員都看不下去：「黑幫可以堂皇砸派出所、我們事後努力掃蕩幫派、結果當事人跟對方和解？案件還要辦下去嗎？」甚至質疑「松山之亂打腫警方臉、還有談和解的可能？警察還要不要做人？」

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解