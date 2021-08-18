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房仲神器「小白機」曝3總統個資　全民遭起底1.8億筆任檢索

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗地居超過60名違法查詢個資房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗地居超過60名違法查詢個資的房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇、張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊報請新北地檢署指揮，偵辦溫姓前房仲業者編寫「People」房仲神器查詢系統(私下稱小白機資料庫)，檢察官指出這套系統蒐羅全台民眾房產個資高達1億8千萬筆，檢警搜扣的查詢系統資料庫容量達220G，且每套安裝費用僅從8千元到1萬5千元不等。

最誇張的是連中華民國歷任元首包含陳水扁、馬英九、蔡英文總統的居住地點、歷任工作資料都一清二楚，檢警認為這套房仲神器儼然形成「國安問題」，目前正循線追查機敏資料外洩來源。

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗地居超過60名違法查詢個資房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局11日收網出動超過200名警力逮捕北北基桃竹苗地居超過60名違法查詢個資房仲。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解、房仲業者對於賣房賣房民眾、地主個資需求甚高，早在2017年法務部調查局就曾查獲非法房仲業者開發「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」違法破解圖形辨識系統海撈政府機密資料庫全台民眾個資，當時就曾查到總統蔡英文在內的1億7000筆個資全都露，提供房仲業者販售牟利。

但2017年的調查局查獲的非法「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」個資容量已達1.7億筆、但刑事局4月逮捕的溫姓業者開發「People」系統更多達1.8億筆個資，顯見政府持有民眾個資的資料庫個資仍持續外流，台灣國民持有房產、住址、工作經歷、聯絡手機及生日、身分證資料都掌握在在些不肖業者手上。

對此溫男到案後否認設計SQL資料庫查詢系統，辯稱僅是多年前幫曾任職房仲公司維修電腦，幸運撈到這個資料庫，但檢警懷疑他撰寫查詢系統供其他房仲查詢並販售牟利，目前這套房仲查詢神器已經流入62名、包含8家台灣知名房仲公司職員手上，檢警偵辦此案罕見對62名房仲及2名涉案主嫌都開出搜索票、拘票、已拘搜並行方式務求將所有內含1.8萬筆全台民眾個資的筆電、桌機、硬碟全部查扣到案。

溫嫌也因否認設計搜尋系統，並對販售交易件數、資料庫流出數量供詞避重就輕遭檢察官聲押獲准，但溫男於6月底停押獲釋，目前仍靜候司法調查中。新北檢8月同步搜索雙北、桃園共105間房仲業者辦公室、住家；台灣房仲圈盛傳「約談行動才剛開始、人數將越來越多」甚至有被約談房仲抱怨「別人（同業）也在用，你們也要抓」可預期房仲查詢神器個資外外洩案件案情將進步擴大，檢警不排除將有下一波約談行動。
 

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