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社會 社會焦點 保障人權

「松山之亂」超傻眼最終局！抓10煞僅起訴1人　今賠8000+螢幕和解

記者羅志華／台北報導

松山分局前楊姓教官於4月16日凌晨，在外與人發生衝突，一群黑衣人上前圍剿，甚至衝進中崙派出所叫囂、砸壞螢幕，警方起初本想低調處理，直到現場同仁在臉書抱怨，整起事件才曝光，甚至還爆出所長刪除監視器畫面的離譜行徑，而這件轟動全國的「松山之亂」，最後僅1名徐姓男子遭起訴，北院19日開庭，徐男與警方以賠償新螢幕及8000元和解。

▲▼台北市警察局長陳嘉昌帶著前松山分局長林志誠到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲「松山之亂」轟動全國，時任北市警局長陳嘉昌與前松山分局長林志誠，到北檢表明願接受調查以示清白。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

今日開庭前，徐男與警方以賠償8000元達成和解，在庭上不僅坦承犯行，也對當時酒後衝動相當後悔，除對警方很抱歉外，也已買好跟砸壞螢幕同款的新品要賠，希望法院能給他緩刑；出庭警員表示，是否接受螢幕，要再回去問過分局。

▲▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲96秒畫面還原後，才清楚看到當天鬧事的有10人，檢方依毀損公物罪，起訴鬧最大的徐男。（圖／記者莊喬迪翻攝）

但檢方不同意緩刑，認為徐男妨害公務情節重大，尤其在社會上引起極大紛擾，若僅因和解就給予緩刑，對未來類似犯行起不到警惕作用；本案法院將擇期宣判。

▲▼松山之亂砸派出所螢幕徐權。（圖／記者羅志華攝）

▲檢方調查後，僅砸螢幕的徐男遭起訴，北院19日開庭，他與警方以賠償8000元和解，新螢幕則看警方接不接受。（圖／記者羅志華攝）

「松山之亂」曝光之初，時任松山分局長安排楊姓教官與徐男「公開握手和解」，聲稱徐男已寫了悔過書，而所內監視器則因停電沒錄到畫面，直到在議員質詢下，北市警局才坦承畫面遭人為刪除，警方在畫面還原後，將徐男等10人依妨害公務送辦。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲事件曝光之初，楊姓前教官還在安排下，與砸場的徐男「公開握手」，引外界聯想是否有人關說。（圖，資料照／記者張君豪攝）

由於前後資訊落差過大，引起社會一番熱議，陳嘉昌曾於受訪中表示，林志誠因第一時間相信所長說法，才會引發這件誤解，許姓所長也坦承，是為「維護警方形象」才刪除影片，北市警局則將還原後的96秒監視器畫面在媒體前公開，並由陳嘉昌率眾主管向國人道歉。

警方在本件中的處理，讓外界質疑是否遭關說壓案、企圖包庇，讓時任北市警局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠親赴台北地檢署，在媒體前表明願受調查以示清白；檢方調查後，本涉嫌滅證的許姓所長、縱放人犯的顏姓副所長，分別獲緩起訴、不起訴處分，10名在場叫囂的黑衣人，也只有砸壞螢幕的四海幫徐姓男子，被依毀損公物罪起訴。

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