天力哥2侄引爆松山之亂！害5億金雞母被斬首　黑幫家法恐掀血腥　

▲刑事局18日逮捕四海幫海岳堂大哥天力及幫眾徐靖、徐權兄弟等人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局與台北市警方總算在4月16日黑幫率眾砸毀中崙派出所公務電腦「松山之亂」後扳回一程、專案小組18日再度拘提四海幫海岳堂大老綽號「天力」徐天力（47歲）、及其經營線上博弈集團的監官、荷官、賭場主管等16人到案，天力在短短一個月內歷經北市警兩次逮捕、獲得兩次百萬重保的強制處分，海岳堂賴以維生的金雞母、營收超過5億的線上博弈公司也被警方搗破，道上消息傳出天力與涉嫌率眾砸中崙所的徐靖、徐權兄弟漸生心結。

知情者透露：徐靖兄弟父親為海岳堂大哥天力的親哥哥，兩人為天力親侄、加上徐靖兄弟父親早亡，天力對大哥兩個親兒視若己出、徐靖兄弟自海外留學歸國後就一直待在親叔天力大哥身邊幫忙經營餐酒館、線上博弈事業，在外風評不惡。

▲刑事局18日行動逮捕四海幫海岳堂大哥徐天力經營線上博弈集團。（圖／記者張君豪翻攝）

但因兩人與松山警分局教官的口角衝突，徐氏兄弟率黑衣人闖中崙鎖砸毀公務電腦，明顯違背「江湖兄弟不主動挑釁警方」天條，儘管天力事後努力透過幫中大哥積極傳達善意，但台北市警方為挽回顏面，勢必全力剷除徐氏兄弟所屬幫會在台北市的幫派勢力。

發生松山之亂後，雖然天力及徐氏兄弟願意配合某位市議員獻策、在派出所前上演警黑大和解握手戲碼，未料反導致松山警遭輿論抨擊、甚至引發松山分局長倒台、市政府出動政風室介入調查等後續風暴，警政署高層也下令要求刑事局與台北市警方，務求掃蕩該幫派「以正視聽」

刑事局介入查案後另起爐灶，從海岳堂曾在南京北寧路口廢棄旅館內經營線上博弈活動切入，鎖定天力近年把線上博弈經營轉移到忠孝東路5段接近後山埤捷運站附近的某金融科技公司，四海幫本想放棄松山區據點避風頭，未料仍遭警方鎖定，更被一舉破獲月營收逾4千多萬的獨門生意。

更讓天力憤怒的是，18日深夜他被警方押往北檢複訊，並遭檢察官裁定100萬元新台幣交保候傳，天力獲保後並未直接離開，反而坐在小弟專程迎接的座車上，遙控指揮律師幫其他人辦交保，徐氏兄弟從頭到尾均未到場迎接，也讓幫內大老痛批「這兩家伙把事情鬧這麼大，還不到場接叔叔真的很扯！」

幫內人士透露，天力勢必對親侄離譜行徑做出適當懲處「不然以後很難帶人」加上兩兄弟僅是追打酒空教官，疏忽闖入中崙派出所引發「松山之亂」，事後卻導致天力線上博弈集團被連根拔起，堂口金雞母被斬，後續是否引發另波江湖風暴有待觀察。

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